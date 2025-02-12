Головнокомандувачі військ США і Філіппін обговорили розширення спільних навчань

Крім спільних навчань, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун і його філіппінський колега Ромео Браунер-молодший обговорили ініціативи з модернізації збройних сил та об'єкти на Філіппінах, до яких може отримати доступ американська армія.

Ця розмова стала останньою на цей момент взаємодією між США і Філіппінами, оскільки Маніла (столиця Філіппін) прагне зберегти міцний союз із Вашингтоном за президента Дональда Трампа.

Своєю чергою, Державний секретар США Марко Рубіо і американський міністр оборони Піт Хегсет запевнили своїх філіппінських колег про "непохитні" союзницькі відносини між двома країнами.

"США продовжують тісно співпрацювати з Філіппінами і, як і раніше, віддані підтримці міцного альянсу, заснованого на спільних стратегічних інтересах і демократичних цінностях", - ідеться в останньому звіті.