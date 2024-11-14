Філіппіни та Китай знову сперечаються щодо кордонів у Південно-Китайському морі

Міністерство закордонних справ Філіппін у середу, 13 листопада, викликало посла Китаю та висловило протест через проведення Пекіном базових ліній навколо спірної мілини Скарборо у Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ці лінії порушують суверенітет Філіппін та суперечать міжнародному праву", - йдеться у заяві міністерства.

Така реакція Філіппін послідувала після того, як Китай у неділю, 10 листопада, визначив "базову лінію територіальних вод" навколо мілини, яку Пекін називає островом Хуан'янь. Мілина є ключовою точкою суперечки між країнами щодо суверенітету і прав на рибальство.

У відповідь на заяву філіппінського МЗС, посол Китаю Хуан Сіліан заявив, що базова лінія була "необхідною відповіддю" на нове морське законодавство Філіппін, а також "рутинним заходом" для посилення морського управління.

Минулого тижня президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший підписав Закон про морські зони та Закон про архіпелажні морські шляхи, щоб посилити морські претензії країни та зміцнити її територіальну цілісність.

Незабаром після підписання законів, Китай викликав посла Філіппін для "урочистих заяв".

Хуан повторив заперечення проти нових законів, попередивши, що Пекін вживатиме необхідних заходів для захисту свого територіального суверенітету і морських прав.

"Ми закликаємо Філіппіни негайно припинити будь-які односторонні дії, що можуть призвести до ескалації суперечок та ускладнити ситуацію, і підтримувати мир і стабільність у Південно-Китайському морі", - йдеться у заяві посольства.