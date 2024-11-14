Філіппіни та Китай знову сперечаються щодо кордонів у Південно-Китайському морі
Міністерство закордонних справ Філіппін у середу, 13 листопада, викликало посла Китаю та висловило протест через проведення Пекіном базових ліній навколо спірної мілини Скарборо у Південно-Китайському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ці лінії порушують суверенітет Філіппін та суперечать міжнародному праву", - йдеться у заяві міністерства.
Така реакція Філіппін послідувала після того, як Китай у неділю, 10 листопада, визначив "базову лінію територіальних вод" навколо мілини, яку Пекін називає островом Хуан'янь. Мілина є ключовою точкою суперечки між країнами щодо суверенітету і прав на рибальство.
У відповідь на заяву філіппінського МЗС, посол Китаю Хуан Сіліан заявив, що базова лінія була "необхідною відповіддю" на нове морське законодавство Філіппін, а також "рутинним заходом" для посилення морського управління.
Минулого тижня президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший підписав Закон про морські зони та Закон про архіпелажні морські шляхи, щоб посилити морські претензії країни та зміцнити її територіальну цілісність.
Незабаром після підписання законів, Китай викликав посла Філіппін для "урочистих заяв".
Хуан повторив заперечення проти нових законів, попередивши, що Пекін вживатиме необхідних заходів для захисту свого територіального суверенітету і морських прав.
"Ми закликаємо Філіппіни негайно припинити будь-які односторонні дії, що можуть призвести до ескалації суперечок та ускладнити ситуацію, і підтримувати мир і стабільність у Південно-Китайському морі", - йдеться у заяві посольства.
Напруженість у Південно-Китайському морі
Китай претендує на майже все Південно-Китайське море - життєво важливий водний шлях, через який щорічно проходить понад 3 трильйони доларів США морського товарообігу. На частину моря і цього водного шляху також претендують Бруней, Індонезія, Малайзія, Філіппіни і В'єтнам.
Впродовж цього року напруженість між Китаєм та Філіппінами щодо Південно-Китайського моря постійно зростала, особливо через статус мілини Скарборо. До того ж, Пекіну не подобається політика президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого, адже він обрав курс на зближення з США.
У березні берегова охорона Китаю обстріляла з водометів кораблі Філіппін у спірних водах Південно-Китайського моря. Внаслідок інциденту було поранено кілька
В серпні берегова охорона Китаю "витіснила" корабель берегової охорони Філіппін та ще одне судно з району мілини Скарборо.
У серпні Маніла закликала Пекін припинити усі провокаційні дії в Південно-Китайському морі.
Також Філіппіни звинуватили військовий корабель Китаю у знищенні коралових рифів у районі Другої мілини Томаса.
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