Главнокомандующие войсками США и Филиппин обсудили расширение совместных учений

Во вторник, 11 февраля, генералы вооруженных сил США и Филиппин провели телефонный разговор. Они обсудили пути увеличения "масштаба и возможностей" совместных учений в условиях сохраняющейся напряженности с Китаем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Кроме совместных учений, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун и его филиппинский коллега Ромео Браунер-младший обсудили инициативы по модернизации вооруженных сил и объектах на Филиппинах, к которым можем получить доступ американская армия.
Этот разговор стал последним на данный момент взаимодействием между США и Филиппинами, поскольку Манила (столица Филиппин) стремится сохранить прочный союз с Вашингтоном при президенте Дональде Трампе.
В свою очередь Государственный секретарь США Марко Рубио и американский министр обороны Пит Хегсет заверили своих филиппинских коллег о "непоколебимых" союзнических отношениях между двумя странами.
"США продолжают тесно сотрудничать с Филиппинами и по-прежнему привержены поддержанию прочного альянса, основанного на общих стратегических интересах и демократических ценностях", - говорится в последнем отчете.
Напомним, что в ноябре 2024 года Филиппины и Китай вновь спорили о границах в Южном-Китайском море.
В частности, КНР определил "базовую линию территориальных вод" вокруг отмели, которую Пекин называет островом Хуанъянь. Данная отмель является ключевой в споре между странами по поводу суверенитета и прав на рыболовство.
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