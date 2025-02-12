Главнокомандующие войсками США и Филиппин обсудили расширение совместных учений

Кроме совместных учений, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун и его филиппинский коллега Ромео Браунер-младший обсудили инициативы по модернизации вооруженных сил и объектах на Филиппинах, к которым можем получить доступ американская армия.

Этот разговор стал последним на данный момент взаимодействием между США и Филиппинами, поскольку Манила (столица Филиппин) стремится сохранить прочный союз с Вашингтоном при президенте Дональде Трампе.

В свою очередь Государственный секретарь США Марко Рубио и американский министр обороны Пит Хегсет заверили своих филиппинских коллег о "непоколебимых" союзнических отношениях между двумя странами.

"США продолжают тесно сотрудничать с Филиппинами и по-прежнему привержены поддержанию прочного альянса, основанного на общих стратегических интересах и демократических ценностях", - говорится в последнем отчете.