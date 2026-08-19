Головного пропагандиста "всія РФ" хочуть звільнити з роботи

У новому телесезоні місце Кисельова тимчасово може зайняти пропагандист та колишній депутат Держдуми Євген Попов. Він більше відомий, як ведучий та чоловік Ольги Скабєєвої. Одночасно з цим планують змінити формат програми.

У Кремлі накопичили претензії

Джерела стверджують, що в Кремлі незадоволені роботою Кисельова. Серед причин називають падіння інтересу аудиторії до "Вестей недели", конфліктний характер ведучого, нетерпимість до чужої думки та його небажання прислухатися до рекомендацій чиновників адміністрації президента РФ.

Зміни можуть стосуватися не лише телеефіру. Кисельова нібито планують звільнити з посади генерального директора інформаційного агентства "Россия сегодня", яку він обіймає з 2013 року.

На його місце, за даними джерел, можуть призначити іншу людину, а самому Кисельову - запропонувати "почесну пенсійну посаду".

Кисельов нібито вже знає про рішення

Джерела стверджують, що 72-річний Кисельов уже знає про підготовку такого рішення та болісно на нього реагує.

"Похмуріше хмари ходить по "ямі" (штаб-квартира ВДТРК). Каже, що став жертвою інтриг та доносів", - каже одне з джерел.

Автор "радіоактивного попелу"

Дмитро Кисельов є одним із найбільш упізнаваних представників російської державної пропаганди, який навіть встиг свого часу попрацювати й у Києві на початку "нульових".

Дмитро Кисельов під час роботи в Україні з 2000 по 2006 рік (фото: Скриншот)

У 2013 році президент РФ Володимир Путін особисто призначив його генеральним директором створеного тоді агентства "Россия сегодня".

Широку популярність Кисельов отримав, зокрема, після скандальної заяви під час операції з анексії Криму. Тоді він заявив, що Росія здатна "перетворити США на радіоактивний попіл".

Кисельов перебуває під санкціями США та Європи. У Державному департаменті США раніше заявляли, що МІА "Россия сегодня" не лише ретранслює кремлівську пропаганду, а й бере участь у таємних операціях російської розвідки.