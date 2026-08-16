Росія малює "перемоги" на фронті за допомогою ШІ: в ISW розкрили задум Кремля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії та російські військові блогери продовжують перебільшувати результати дій окупаційних військ. Аналітики пов'язують це із систематичною інформаційною кампанією Кремля, метою якої є створення враження про значні успіхи російської армії.

Що заявляє Росія

15 серпня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов провів публічну інспекцію Східного угруповання військ. Після цього російське Міноборони заявило, що військові нібито захопили Рибальське на південний захід від Олександрівки, а загалом під час літньої кампанії взяли під контроль 19 населених пунктів.

Паралельно російський військовий блогер "Воїн ДВ", який регулярно публікує матеріали із зони відповідальності Східного угруповання військ, 14 та 15 серпня оприлюднив велику кількість відео.

За його твердженням, кадри були зроблені у період з 12 по 14 серпня. На них російські військовослужбовці з прапорами нібито перебувають у низці населених пунктів поблизу Олександрівки та Гуляйполя.

Блогер також заявив, що ці матеріали стали відповіддю на нещодавні кадри з підняттям українського прапора. Ймовірно, він мав на увазі повідомлення України від 12 серпня про звільнення 26 сіл у напрямку Олександрівки в результаті контрнаступальних дій у січні-серпні 2026 року.

До чого тут ШІ

В ISW звернули увагу на достовірність оприлюднених російською стороною відео. Аналітики мають підстави вважати, що значна частина матеріалів "Воїна ДВ" не відповідає дійсності.

Зокрема, деякі фрагменти, ймовірно, створені або змінені за допомогою штучного інтелекту. Інші відео можуть містити старі кадри, які видають за нещодавні.

Таким чином, відеоматеріали не можуть слугувати надійним підтвердженням заявленого російського просування.

Водночас 15 серпня "Воїн ДВ" заявив про нібито захоплення російськими військами українських позицій на захід від лінії Олександрівка-Христофорівка. Також він стверджував про прорив української оборони в районі Рівного та Копанів і просування російських військ на захід від Новоселівки.

Інший російський військовий блогер того ж дня заявив про просування окупантів поблизу Новоселівки, Долинки та Либицького, а також у напрямку Великої Михайлівки.

Навіщо Кремлю такі заяви

За оцінкою ISW, дії російського Міноборони та військових блогерів відповідають ширшій кампанії Кремля, спрямованій на формування потрібного інформаційного ефекту.

Йдеться про поширення тверджень про тактичні успіхи російської армії навіть у районах, де окупанти не мають стійких позицій. Таким чином Москва прагне створити хибне враження про нібито масштабне просування військ та можливий обвал української оборони.

Тобто російська сторона намагається впливати не лише на сприйняття ситуації всередині РФ, а й на оцінку перебігу війни за межами Росії.