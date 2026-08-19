Главного пропагандиста "всея РФ" хотят уволить с работы

В новом телесезоне место Киселева на время может занять пропагандист и бывший депутат Госдумы Евгений Попов. Он больше известен как ведущий и муж Ольги Скабеевой. Одновременно с этим планируется изменить формат программы.

В Кремле накопили претензии

Источники утверждают, что в Кремле недовольны работой Киселева. Среди причин называют падение интереса аудитории к "Известиям недели", конфликтный характер ведущего, нетерпимость к чужому мнению и его нежелание прислушиваться к рекомендациям чиновников администрации президента РФ.

Изменения могут касаться не только телеэфира. Киселева якобы планируют уволить с должности генерального директора информационного агентства "Россия сегодня", которую он занимает с 2013 года.

На его место, по данным источников, могут назначить другого человека, а самому Киселеву – предложить "почетную пенсионную должность".

Киселев якобы уже знает о решении

Источники утверждают, что 72-летний Киселев уже знает о подготовке такого решения и болезненно на него реагирует.

"Мрачнее тучи ходит по "яме" (штаб-квартира ВГТРК). Говорит, что стал жертвой интриг и доносов", - говорит один из источников.

Автор "радиоактивного пепла"

Дмитрий Киселев является одним из самых узнаваемых представителей российской государственной пропаганды, даже успел в свое время поработать и в Киеве в начале "нулевых".

Дмитрий Киселев во время работы в Украине с 2000 по 2006 год (фото: Скриншот)

В 2013 году президент РФ Владимир Путин лично назначил его генеральным директором созданного тогда агентства Россия сегодня.

Широкую популярность Киселев получил, в частности, после скандального заявления во время операции по аннексии Крыма. Тогда он заявил, что Россия способна "превратить США в радиоактивный пепел".

Киселев находится под санкциями США и Европы. В Государственном департаменте США ранее заявляли, что МИА "Россия сегодня" не только ретранслирует кремлевскую пропаганду, но и участвует в тайных операциях российской разведки.