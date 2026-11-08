Головний вокзал Львова тимчасово не приймає поїзди: куди прибуватимуть потяги

8 листопада поїзди львівського напрямку прибуватимуть і відправлятимуться зі станції Підзамче замість головного вокзалу. Проїзд до головного вокзалу закрили на кілька годин для відновлювальних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Через технічні причини поїзди львівського напрямку сьогодні курсуватимуть через станцію Підзамче у центральній частині Львова.
Проїзд до головного вокзалу закритий на кілька годин, там тривають відновлювальні роботи. Пасажирів просять планувати поїздки саме зі станції Підзамче.
В Укрзалізниці перепросили за оперативні зміни та вимушені затримки. Там запевнили, що надолужують графік і усувають несправність.
Коли поїзди повернуться на головний вокзал, у компанії поки не повідомили.
Укрзалізниця останнім часом не раз оперативно змінювала маршрути через пошкодження. Наприкінці жовтня через численні удари по Дніпру та Харкову частину поїздів перевели на мультимодальні пересадки. Голова правління компанії Олександр Перцовський пояснював, що через пошкодження вагонів і локомотивів найбільше постраждали рейси із Солотвина, Ясіні, Трускавця та Львова, які затрималися в Дніпрі.
Водночас перевізник розширює сполучення із Заходом. Цими днями Укрзалізниця запустила флагманський поїзд "Ярослав Мудрий" сполученням Київ - Перемишль. Його назвали на честь поїзда "Ярослав", який 4 листопада 1861 року прибув до Львова з Відня, і саме цю дату вважають початком залізничного руху в Україні.