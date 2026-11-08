Головний вокзал Львова тимчасово не приймає поїзди: куди прибуватимуть потяги

Через технічні причини поїзди львівського напрямку сьогодні курсуватимуть через станцію Підзамче у центральній частині Львова.

Проїзд до головного вокзалу закритий на кілька годин, там тривають відновлювальні роботи. Пасажирів просять планувати поїздки саме зі станції Підзамче.

В Укрзалізниці перепросили за оперативні зміни та вимушені затримки. Там запевнили, що надолужують графік і усувають несправність.

Коли поїзди повернуться на головний вокзал, у компанії поки не повідомили.