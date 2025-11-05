Головний тренд осені - бордовий шкіряний бомбер: як його носить дружина Усика

Який "лук" вибрала дружина Усика

Катерина вибрала укорочений бомбер зі шкіри глибокого бордового або, як його ще називають, винного відтінку.

Цей колір є чудовою альтернативою класичному чорному, надаючи образу благородства, тепла та глибини.

Глибокі відтінки, такі як бордовий, шоколадний і карамельний, є ключовими для модних шкіряних виробів цього сезону.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Основні елементи образу Катерини Усик

Трендова "шкірянка" (бомбер): укорочена куртка-бомбер з вираженими об'ємними рукавами та манжетами на гумці - це потужний камбек моди 90-х і 2000-х. Її насичений бордовий колір ідеально вписується в палітру дорогого осіннього мінімалізму.

Базовий шар: під бомбер Катерина одягла сірий гольф-водолазку з високим коміром. Це класичний, стриманий елемент, що балансує акцентну куртку і робить образ ідеальним для прохолодної погоди.

Об'ємний низ: до верху зі складною текстурою та об'ємом вона підібрала широкі, вільного крою штани графітового кольору. Це створює модний контраст між об'ємним верхом і розслабленим, трохи мішкуватим низом.

Акцентне взуття: лук завершують черевики на стійких високих підборах у тон куртці - глибокого бордового кольору. Таке взуття візуально подовжує силует і підтримує акцентний колір куртки.

Цей образ Катерини Усик - це справжній майстер-клас зі стилізації: вона демонструє, як поєднати акцентну трендову річ (кольоровий шкіряний бомбер) з базовими елементами (сірий гольф і широкі штани), створюючи вишуканий, але водночас комфортний casual лук для міста.

Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

З чим носити шкіряний бомбер восени 2025

Шкіряний бомбер - універсальна річ, яка вдало поєднує практичність і стиль. Цієї осені дизайнери радять робити ставку на базові речі з мінімалістичним кроєм, які підкреслюють текстуру та колір куртки.

З класичними штанами або джинсами прямого крою

Для міського стилю ідеально підійдуть широкі джинси або костюмні штани. Такий низ врівноважує об'єм бомбера і створює сучасний силует у дусі relaxed fit.

З гольфом або тонким светром

Зі шкіряним бомбером гарно виглядають водолазки нейтральних кольорів - сірого, бежевого, чорного або білого. Це додає образу витонченості й тепла, особливо в прохолодну погоду.

З мідіспідницею або сукнею прямого крою

Поєднання більш грубої шкіри та жіночної спідниці створює стильний контраст. Слід обирати спідниці з вовни, трикотажу або деніму. Це трендовий варіант для офісу або вихідного дня.

Зі штанами-палацо або кюлотами

Якщо хочеться створити актуальний стрітстайл-лук, варто комбінувати бомбер з об'ємними низами. Це підкреслює тренд на розслаблені форми та комфорт.

З високими черевиками або масивними кросівками

Таке взуття гармонійно завершує лук, додаючи йому міської динаміки. Для більш елегантного варіанту підійдуть ботильйони на стійких підборах у тон куртки.

З аксесуарами в теплій гамі

Бордовий або шоколадний бомбер добре поєднується з бежевими, пісочними або карамельними аксесуарами. Додай шкіряні рукавички, сумку в тон і об'ємний шарф - і образ буде завершено.

Дружина Усика показала трендову куртку на осінь (фото: instagram.com/usyk_kate1505)