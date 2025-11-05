Главный тренд осени - бордовый кожаный бомбер: как его носит жена Усика

Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина в очередной раз подтвердила статус одной из самых стильных модниц украинского шоу-бизнеса. Она показала, как носить главный тренд этого сезона - кожаный бомбер в глубоком бордовом оттенке.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Екатерина выбрала укороченный бомбер из кожи глубокого бордового или, как его еще называют, винного оттенка.
Этот цвет является прекрасной альтернативой классическому черному, придавая образу благородства, тепла и глубины.
Глубокие оттенки, такие как бордовый, шоколадный и карамельный, являются ключевыми для модных кожаных изделий этого сезона.
Трендовая "кожанка" (бомбер): укороченная куртка-бомбер с выраженными объемными рукавами и манжетами на резинке - это мощный камбек моды 90-х и 2000-х. Ее насыщенный бордовый цвет идеально вписывается в палитру дорогого осеннего минимализма.
Базовый слой: под бомбер Екатерина надела серый гольф-водолазку с высоким воротником. Это классический, сдержанный элемент, балансирующий акцентную куртку и делающий образ идеальным для прохладной погоды.
Объемный низ: к верху со сложной текстурой и объемом она подобрала широкие, свободного кроя штаны графитового цвета. Это создает модный контраст между объемным верхом и расслабленным, чуть мешковатым низом.
Акцентная обувь: лук завершают ботинки на стойком высоком каблуке в тон куртке - глубокого бордового цвета. Такая обувь зрительно удлиняет силуэт и поддерживает акцентный цвет куртки.
Этот образ Екатерины Усик - это настоящий мастер-класс по стилизации: она демонстрирует, как соединить акцентную трендовую вещь (цветной кожаный бомбер) с базовыми элементами (серый гольф и широкие брюки), создавая изысканный, но одновременно комфортный casual лук для города.
Кожаный бомбер - универсальная вещь, которая удачно сочетает практичность и стиль. Этой осенью дизайнеры советуют делать ставку на базовые вещи с минималистичным кроем, которые подчеркивают текстуру и цвет куртки.
С классическими брюками или джинсами прямого кроя
Для городского стиля идеально подойдут широкие джинсы или костюмные брюки. Такой низ уравновешивает объем бомбера и создает современный силуэт в духе relaxed fit.
С гольфом или тонким свитером
С кожаным бомбером хорошо смотрятся водолазки нейтральных цветов - серого, бежевого, черного или белого. Это придает образу утонченности и тепла, особенно в прохладную погоду.
С миди-юбкой или платьем прямого кроя
Сочетание более грубой кожи и женственной юбки создает стильный контраст. Следует выбирать юбки из шерсти, трикотажа или денима. Это трендовый вариант для офиса или выходного дня.
Со штанами-палаццо или кюлотами
Если хочется создать актуальный стритстайл-лук, стоит комбинировать бомбер с объемными низами. Это подчеркивает тренд на расслабленные формы и комфорт.
С высокими ботинками или массивными кроссовками
Такая обувь гармонично завершает лук, добавляя ему городскую динамику. Для более элегантного варианта подойдут ботильоны на стойких каблуках в тон куртки.
С аксессуарами в теплой гамме
Бордовый или шоколадный бомбер хорошо сочетается с бежевыми, песочными или карамельными аксессуарами. Добавь кожаные перчатки, сумку в тон и объемный шарф - и образ будет завершен.
