Військові травматологи, які працюють поблизу лінії бойового зіткнення, мають менше можливостей для професійного навчання та частіше стикаються з вигоранням. Водночас вони отримують унікальний досвід лікування бойових травм, який допомагає розвивати сучасні методики допомоги пораненим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова начальника клініки ушкоджень НВМКЦ "Головний військовий клінічний госпіталь" - головного травматолога ЗСУ і полковника медичної служби Юрія Ярмолюка в інтерв'ю АрміяInform.

За його словами, професійне вигорання є проблемою для лікарів у різних регіонах України, але особливо актуальне серед тих, хто працює ближче до лінії бойового зіткнення.

Для підтримки медиків існують групи психологічної допомоги. Крім того, раз на квартал провідні травматологи регіонів збираються на професійні навчальні заходи. Вони обговорюють складні клінічні випадки, аналізують помилки й ускладнення, знайомляться з новими технологіями та можливостями їх застосування.

Ярмолюк також зазначив, що намагається особисто підтримувати колег, у яких помічає ознаки вигорання. За його словами, іноді звичайна розмова та відчуття підтримки мають велике значення.

Чому військовим травматологам складніше навчатися

Лікарі, які постійно працюють у зоні бойових дій або поблизу передової, мають менше можливостей для системного навчання, участі в конференціях і стажуваннях. Водночас саме вони отримують значний досвід лікування бойових травм.

За словами Ярмолюка, більше можливостей для наукової роботи, аналізу результатів лікування та впровадження нових методик мають лікарі спеціалізованих закладів, де є відповідні умови й ресурси.

У клініці ушкоджень, де працює головний травматолог ЗСУ, впроваджують сучасні методики лікування бойових травм. Серед них - використання апаратів зовнішньої фіксації для подовження кінцівок і корекції деформацій, різні варіанти кісткового транспорту, а також підходи до лікування хронічного вогнепального остеомієліту.

Також там застосовують кісткову пластику з використанням вітчизняних і зарубіжних алотрансплантатів, просочених антибіотиками, для лікування та профілактики кісткової інфекції.

Ці напрацювання систематизують і публікують у методичних рекомендаціях, монографіях та наукових статтях, а також представляють на професійних конференціях.

Чи приходить нове покоління військових травматологів

Ярмолюк зазначив, що бачить нове покоління лікарів, які прагнуть професійно розвиватися, здобувати нові знання та впроваджувати сучасні технології.

На його думку, сучасний лікар має не лише щодня працювати з пацієнтами, а й аналізувати власний досвід, займатися науковою діяльністю та шукати нові рішення.