Военные травматологи, работающие вблизи линии боевого столкновения, имеют меньше возможностей для профессионального обучения и чаще сталкиваются с выгоранием. В то же время, они получают уникальный опыт лечения боевых травм, который помогает развивать современные методики помощи раненым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника клиники повреждений НВМКЦ "Главный военный клинический госпиталь" - главного травматолога ВСУ и полковника медицинской службы Юрия Ярмолюка в интервью АрмияInform.

По его словам, профессиональное выгорание является проблемой для врачей в разных регионах Украины, но особенно актуально среди тех, кто работает ближе к линии боевого столкновения.

Для поддержки медиков есть группы психологической помощи. Кроме того, раз в квартал ведущие травматологи регионов собираются на профессиональные обучающие мероприятия. Они обсуждают сложные клинические случаи, анализируют ошибки и осложнения, знакомятся с новыми технологиями и возможностями их применения.

Ярмолюк также отметил, что пытается лично поддерживать коллег, у которых отмечают признаки выгорания. По его словам, иногда обычный разговор и чувство поддержки имеют большое значение.

Почему военным травматологам сложнее учиться

Врачи, постоянно работающие в зоне боевых действий или вблизи передовой, имеют меньше возможностей для системного обучения, участия в конференциях и стажировках. В то же время, именно они получают значительный опыт лечения боевых травм.

По словам Ярмолюка, больше возможностей для научной работы, анализа результатов лечения и внедрения новых методик у врачей специализированных учреждений, где есть соответствующие условия и ресурсы.

В клинике повреждений, где работает главный травматолог ВСУ, внедряют современные методики лечения боевых травм. Среди них - использование аппаратов наружной фиксации для удлинения конечностей и коррекции деформаций, различные варианты костного транспорта, а также подходы к лечению хронического огнестрельного остеомиелита.

Также там применяют костную пластику с использованием отечественных и зарубежных аллотрансплантатов, пропитанных антибиотиками, для лечения и профилактики костной инфекции.

Эти разработки систематизируют и публикуют в методических рекомендациях, монографиях и научных статьях, а также представляют на профессиональных конференциях.

Приходит ли новое поколение военных травматологов

Ярмолюк отметил, что видит новое поколение врачей, стремящихся профессионально развиваться, приобретать новые знания и внедрять современные технологии.

По его мнению, современный врач должен не только каждый день работать с пациентами, но и анализировать собственный опыт, заниматься научной деятельностью и искать новые решения.