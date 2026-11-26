Творча складова професії травматолога - не просто лікування ушкоджень, а відновлення втрачених функціональних можливостей людини. Проте війна ставить перед лікарями зовсім інші, надзвичайно складні завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова начальника клініки ушкоджень НВМКЦ "Головний військовий клінічний госпіталь" - головного травматолога ЗСУ і полковника медичної служби Юрія Ярмолюка в інтерв'ю АрміяInform.

Що змінилось у роботі травматологів під час війни

Очільник клініки ушкоджень НВМКЦ розповів, що травматологи Збройних сил України отримали значний досвід лікування бойових травм ще з 2014 року.

"Тоді тривав період АТО, і багато наших пацієнтів мали бойові ушкодження, характерні як і при сьогоднішніх реаліях війни", - нагадав Ярмолюк.

Водночас він визнав, що "з 2022 року масштаб роботи змінився кардинально".

"Різко зросла кількість поранених і травмованих військовослужбовців, а самі ушкодження - стали значно тяжчими", - пояснив медик.

Через велику частку поранених військовослужбовців (близько 55-60%) "до роботи довелося залучати не лише травматологів, а й фахівців інших хірургічних спеціальностей і лікарів терапевтичного профілю".

"Важливо й те, що лікуванням поранених, зокрема пацієнтів нашого профілю, почали займатися не лише військові, а й цивільні лікувальні заклади", - додав Ярмолюк.

Він уточнив, що "саме злагоджена координація цього процесу командуванням Медичних сил дала змогу об'єднати можливості військової та цивільної медицини".

"Так сформувався Єдиний медичний простір, у якому медичну допомогу надають військові та цивільні травматологи, активно залучаються профільні інститути, враховуючи їх відповідну спеціалізацію та профілізацію", - повідомив експерт.

Це, за його словами, "дало змогу виробити спільне бачення" щодо:

організації евакуації;

раціонального використання сил і засобів;

профільного лікування надзвичайно складної патології, яку спеціалісти називають "бойовими ушкодженнями кінцівок".

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Особливості травм у період повномасштабної війни

Ярмолюк повідомив, що у період повномасштабного вторгнення РФ (на відміну від періоду АТО) "суттєво зросла не лише кількість пацієнтів, а й тяжкість самих поранень".

"Ми маємо справу з високоенергетичною травмою, яка спричиняє масштабне руйнування кінцівок і формування значних кісткових та м'якотканинних дефектів", - уточнив спеціаліст.

Зросла також і кількість ускладнень.

"Якщо у 2014-2022 роках переважали кульові та осколкові поранення, то сьогодні на перший план вийшли комбіновані ураження, зокрема ті, що виникають унаслідок застосування FPV-дронів", - поділився полковник медичної служби.

Він додав, що такі поранення часто поєднують:

поширене осколкове ураження;

вибуховий компонент;

термічну травму.

"Фактично ми маємо справу з вогнепальною політравмою, де одним із компонентів є скелетна травма або навіть і втрата кінцівок. Мінно-вибухові, комбіновані та поєднані поранення, на жаль, стали частиною нашої щоденної роботи", - повідомив головний травматолог ЗСУ.

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Хто та за яких обставин схвалює рішення про ампутацію

"Рішення про ампутацію ніколи не є простим - ні для лікаря, ні для пацієнта. Це велика відповідальність і моральне випробування", - наголосив Ярмолюк.

Він додав, що сьогодні "кількість пацієнтів з ампутаціями, на жаль, збільшилася".

Виникають такі ушкодження, за його словами, з різних причин:

у результаті травматичного відриву кінцівки - внаслідок бойової травми;

кінцівки - внаслідок бойової травми; коли виникає так званий " турнікетний синдром " - якщо джгут або турнікет був накладений на тривалий час, у тканинах можуть виникати незворотні зміни, які в подальшому можуть стати показанням до ампутації;

" - якщо джгут або турнікет був накладений на тривалий час, у тканинах можуть виникати незворотні зміни, які в подальшому можуть стати показанням до ампутації; коли кінцівка формально збережена, але її функціональний потенціал суттєво втрачений - відсутня нервова активність, є анатомічне пошкодження судин, масивні дефекти м'яких тканин або великі кісткові дефекти;

- відсутня нервова активність, є анатомічне пошкодження судин, масивні дефекти м'яких тканин або великі кісткові дефекти; коли спостерігається так званий " синдром тривалого здавлення " (який виникає після перебування під завалами);

" (який виникає після перебування під завалами); коли наявні такі ускладнення, як сепсис чи остеомієліт (тоді ампутація може стати необхідним етапом лікування - якщо уражена кінцівка становить загрозу для життя пацієнта).

"Рішення щодо рівня ампутації приймається індивідуально, відповідно до стану тканин та клінічної ситуації", - повідомив полковник медичної служби.

Контроль і хірургічне лікування таких пацієнтів - здійснюються із залученням провідних спеціалістів: хірургів, травматологів, судинних хірургів.

"Такі рішення, як правило, приймаються колегіально, на консиліумі", - зауважив експерт.

При цьому оцінюються "всі обставини, ризики, загрози для здоров'я та життя пацієнта".

Тоді "головним завданням стає не просто збереження кінцівки будь-якою ціною, а збереження життя людини".

"У таких ситуаціях вибір часто однозначний: між кінцівкою та життям пацієнта ми обираємо життя", - наголосив Ярмолюк.

Водночас він зауважив, що важливо розуміти: "ампутація - це не завершення історії пацієнта".

"Це - не тільки робота хірурга. Це - комплексний процес, в якому важливу роль відіграють реабілітологи, фізичні терапевти, спеціалісти з протезування та вся мультидисциплінарна команда", - пояснив начальник клініки ушкоджень.

Він нагадав також, що сьогодні медицина "має значно більше можливостей для того, щоб людина повернулася до активного та повноцінного життя".

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Як змінилась ситуація з плановими операціями

Ярмолюк розповів, що будь-який травматолог, напевно, "найбільше професійне задоволення отримує від планової роботи".

"Ортопедичних втручань, лікування наслідків травм... Коли ти відновлюєш функцію і повертаєш людині можливість жити повноцінним життям", - пояснив фахівець.

Це, за його словами, "справді творча складова професії" - "коли ти не просто лікуєш ушкодження, а відновлюєш втрачені функціональні можливості людини".

"Але війна ставить перед нами зовсім інші, надзвичайно складні завдання", - визнав лікар.

Він повідомив, що Національний військово-медичний клінічний центр нині забезпечує четвертий рівень медичної допомоги - спеціалізоване лікування.

Адже нині діє "рівнева система надання медичної допомоги - залежно від характеру ушкоджень і необхідного обсягу лікування".

"Водночас у певних клінічних ситуаціях евакуацію проводять прицільно, щоб пацієнт у максимально короткі терміни після поранення отримав необхідний обсяг допомоги", - зауважив начальник клініки ушкоджень.

Відповідно, за його словами, "значно зменшилася кількість планових оперативних втручань" (таких як артроскопічні операції чи ендопротезування).

"Ми й надалі виконуємо ці операції. Просто їх стало менше, ніж у довоєнний період", - підсумував Ярмолюк.