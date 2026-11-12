Перші хвилини - вирішальні: бойові медики ВМС пояснили, як діяти при пораненні

В умовах війни вміння зупинити кровотечу, накласти турнікет і правильно діяти до прибуття медиків може врятувати життя. Базових навичок домедичної допомоги навчають не лише військових, а й цивільних.

Щоб поширити серед населення знання з тактичної медицини, 3-й центр рекрутингу Військово-Морських Сил організував практичне навчання у столичному громадському просторі КМДА "Центр комунікації". До заняття долучилися бойові медики 18-ї окремої бригади протитанкової боротьби та 38-ї окремої бригади морської піхоти. Інструктори мають багаторічний досвід роботи на передовій, зокрема на найгарячіших ділянках фронту.

"Цивільним не обов'язково мати спеціалізовану медичну освіту, щоб допомогти постраждалому. Але базові знання необхідні. В наших реаліях людина має розуміти, як зупинити масивну кровотечу, оцінити стан пораненого та правильно діяти до прибуття фахівців", - пояснив бойовий медик Ярослав.

Що має бути в аптечці

Однією з тем заняття стала комплектація індивідуальної аптечки військовослужбовця. Серед основних засобів - турнікет, гемостатичні та звичайні бинти, бандаж, ножиці для розрізання одягу, одноразові рукавички й оклюзійні наліпки, які використовують при проникаючих пораненнях грудної клітки.

"Засоби першої допомоги можуть врятувати життя. Важливо мати аптечку вдома та в автомобілі або носити із собою невеликий набір необхідного. Головне - знати призначення кожного предмета та вміти ним користуватися", - наголосив бойовий медик Віталій.

Що входить до індивідуальної аптечки військового?

Як працює алгоритм MARCH

Значну частину теоретичного заняття присвятили алгоритму MARCH, який застосовують у тактичній медицині країн НАТО. Він передбачає чітку послідовність дій залежно від пріоритетності загроз для життя.

Насамперед потрібно зупинити масивну кровотечу, адже за певних поранень людина може втратити критичну кількість крові за лічені хвилини. Далі перевіряють прохідність дихальних шляхів, оцінюють дихання та кровообіг, звертають увагу на травми голови й запобігають переохолодженню.

Останній етап важливий навіть у теплу пору року, оскільки гіпотермія може розвинутися внаслідок значної крововтрати.

Після основних етапів MARCH переходять до додаткового блоку PAWS. Він охоплює знеболення, профілактику інфекцій, допомогу при інших пораненнях і шинування травмованих кінцівок.

Цивільних вчили надавати першу домедичну допомогу

Які навички відпрацьовували учасники

Після теоретичної частини цивільні перейшли до практичних вправ. Під керівництвом інструкторів вони вчилися накладати турнікети, тампонувати рани, накладати пов'язки та виконувати інші дії для надання домедичної допомоги.

"Я мав певні теоретичні знання з домедичної допомоги, самостійно цікавився цією темою. Але одна справа - читати про такі речі, й зовсім інша - побачити все на практиці, почути пояснення фахівців і самому спробувати застосувати отримані знання", - поділився враженнями інженер Олексій.

У 3-му центрі рекрутингу ВМС зазначають, що мета таких заходів - не зробити з цивільних професійних медиків, а дати їм знання та навички, необхідні для дій у критичній ситуації. Адже в умовах війни вміння вчасно зупинити кровотечу, правильно скористатися турнікетом і не розгубитися до прибуття медиків може стати вирішальним.

Готовий боронити Україну? Приєднуйся до незламних Військово-Морських Сил.

Телефон: +38 (097) 041-17-55

Сайт: recrutvms.mil.gov.ua