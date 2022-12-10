Головний спонсор російської армії. Іран посилить допомогу РФ, - британська розвідка

"Іран став одним із головних військових спонсорів Росії після того, як РФ вторглася в Україну. Підтримка Іраном російської армії, ймовірно, зросте в найближчі місяці: Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія витратила значну частину запасів балістичних ракет малої дальності SS-26 "Іскандер", які несуть боєголовку вагою 500 кг на відстань до 500 км.

"Якщо Росії вдасться поставити на озброєння велику кількість іранських балістичних ракет, вона, швидше за все, використає їх для продовження та розширення кампанії ударів по критично важливій національній інфраструктурі України", - зазначає розвідка.

Натомість РФ, ймовірно, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні оборонні відносини.