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Главный спонсор российской армии. Иран усилит помощь РФ, - британская разведка

Фото: Россия и Иран могут в ближайшие месяцы усилить военное сотрудничество (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Иран и Россия в ближайшие месяцы усилят сотрудничество в военной сфере. Вероятно, РФ просит предоставить сотни баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Иран стал одним из главных военных спонсоров России после того, как РФ вторглась в Украину. Поддержка Ираном российской армии, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы: Россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия потратила значительную часть запасов баллистических ракет малой дальности SS-26 "Искандер", несущих боеголовку весом 500 кг на расстояние до 500 км.

"Если России удастся поставить на вооружение множество иранских баллистических ракет, она, скорее всего, использует их для продолжения и расширения кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины", - отмечает разведка.

РФ, вероятно, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, трансформирующий их оборонные отношения.

Напомним, аналитики ISW также отмечают, что Россия оказывает военную и техническую поддержку Ирану в обмен на оружие.

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Российская ФедерацияИранВоенная помощь