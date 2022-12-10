Главный спонсор российской армии. Иран усилит помощь РФ, - британская разведка

"Иран стал одним из главных военных спонсоров России после того, как РФ вторглась в Украину. Поддержка Ираном российской армии, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы: Россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия потратила значительную часть запасов баллистических ракет малой дальности SS-26 "Искандер", несущих боеголовку весом 500 кг на расстояние до 500 км.

"Если России удастся поставить на вооружение множество иранских баллистических ракет, она, скорее всего, использует их для продолжения и расширения кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины", - отмечает разведка.

РФ, вероятно, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, трансформирующий их оборонные отношения.