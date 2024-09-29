Головний соратник Трампа розкритикував Зеленського через день після їх зустрічі

Виступаючи в Ньютауні, штат Пенсільванія, Венс розпочав свою промову з критики Зеленського за те, що він разом з губернатором штату Джошем Шапіро, демократом, відвідав фабрику з виробництва боєприпасів у Скрентоні.

"Він приїхав, щоб проводити передвиборчу кампанію разом з керівництвом демократів цієї країни. Ми витратили на Україну 200 млрд доларів. Знаєте, чого б я хотів, щоб Зеленський приїхав до США? Скажіть спасибі людям Пенсільванії та всім іншим", - заявив Венс.

Як зазначає NYT, Зеленський під час свого візиту на завод подякував США за підтримку. Співробітникам заводу він сказав, що вони врятували мільйони українців. У своїх соцмережах президент зазначив, що "у таких місцях можна по-справжньому відчути, що демократичний світ може перемогти".

Варто додати, що Венс був противником допомоги Україні від США. У нещодавньому інтерв'ю The New Yorker Зеленський назвав Венса "занадто радикальним" через висловлювання республіканця про обмін територій на мирну угоду з Росією. Венс у відповідь розкритикував Зеленського.