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Главный соратник Трампа раскритиковал Зеленского через день после их встречи

Фото: Джей Ди Венс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Венс, главный соратник Дональда Трампа на выборах, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло спустя день после встречи Зеленского и Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Выступая в Ньютауне, штат Пенсильвания, Венс начал свою речь с критики Зеленского за то, что он вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, демократом, посетил фабрику по производству боеприпасов в Скрентоне.

"Он приехал, чтобы проводить предвыборную кампанию вместе с руководством демократов этой страны. Мы потратили на Украину 200 млрд долларов. Знаете, чего бы я хотел, чтобы Зеленский приехал в США? Скажите спасибо людям Пенсильвании и всем остальным", - заявил Венс.

Как отмечает NYT, Зеленский во время своего визита на завод поблагодарил США за поддержку. Сотрудникам завода он сказал, что они спасли миллионы украинцев. В своих соцсетях президент отметил, что "в таких местах можно по-настоящему ощутить, что демократический мир может победить".

Следует добавить, что Венс был противником помощи Украине от США. В недавнем интервью The New Yorker Зеленский назвал Венса "слишком радикальным" из-за высказываний республиканца об обмене территорий на мирное соглашение с Россией. Венс в ответ раскритиковал Зеленского.

 

Что этому предшествовало

Напомним, во время визита в США Владимир Зеленский посетил оборонный завод в Пенсильвании, где производят снаряды для ВСУ. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон раскритиковал посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию визита.

Ему не понравилось, что Зеленскому сопровождали демократы. Джонсон требовал от Зеленского увольнения Маркаровой. Зеленский подчеркнул, что не будет обсуждать этот вопрос в США.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп