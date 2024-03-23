Головний санлікар Ігор Кузін: COVID – це вже абсолютно рутинне захворювання

Чому з початком повномасштабної війни ковід "закінчився"

Скільки вакцин утилізували після початку вторгнення РФ

Чи став COVID сезонним, як грип

Чи сформувався у українців "колективний імунітет"

У кого вірус найчастіше викликає ускладнення

Чому в Україні низькі темпи вакцинації

В яких регіонах найвища захворюваність на COVID

Від яких ще хвороб варто вакцинуватися

Що треба знати про туберкульоз

– Чому з початком повномасштабного вторгнення COVID "закінчився"? Адже на початку 2022-го багатьом стало не до вакцинації і карантинних обмежень, треба було рятуватися від ракетних ударів.

– Тут ви вірно помітили, що "ковід" не "закінчився", він продовжувався в Україні й в усьому світі. В інформаційному полі й в реальному житті безпекові питання для кожного українця були на першому плані. Разом з тим в Україні і в світі з весни 2023 року "ковід" перейшов до категорії таких самих постійних проблем і постійних захворювань, які будуть реєструватися в системі охорони здоров'я.

З жовтня 2023 року 147 тисяч 155 українців перехворіли на COVID-19, за ці 5 місяців зафіксовано 815 летальних випадків. З них – 4 дитини віком до 17 років Це доволі значні цифри. За той же період було 815 летальних випадків, тобто вірус точно продовжував викликати не лише захворювання, але і смертельні випадки.

З початком великої війни ми зіткнулися з тим, що вакцинальна кампанія і зусилля по вакцинації, на жаль, спустились до майже нульових показників. Але ще до вторгнення РФ в Україні вдалося вакцинувати значну кількість населення, і тому ми все ж не спостерігали сплесків захворювань після початку війни, коли люди почали збиратися у бомбосховищах і інтенсивно комунікувати. І навіть попри те, що карантинні обмеження майже повністю скасували. Тому "ковід" продовжувався, після 24 лютого 2022 року в різних країнах він мав різні фази.

Фото: З початком вторгнення РФ в Україні закривали пункти масової вакцинації і переносили їх до найближчих лікарень (Віталій Носач/РБК-Україна)

– Яка тоді була ситуація з вакцинами від COVID, чи багато доз довелося утилізувати?

– Вакцини – це термочутливий лікарський засіб. Тобто їх можна використовувати, якщо вони зберігалася за належних температурних умов. Майже всі вакцини в країні на національних і регіональних складах мали адекватний термін придатності: інколи це і 9, і 12 місяців залежно від серії. В той час запланованої кампанії з вакцинації дотриматись було неможливо. Найголовніше – через питання безпеки, бо пункти масової вакцинації не могли працювати, були постійні повітряні тривоги.

Пункти вакцинації повернули до найближчих лікарень, де збереглася вся мережа й інфраструктура. Ще одна причина закриття пунктів – значна кількість українців покинула країну. За попередніми даними, щонайменше 8 мільйонів українців перебуває за кордоном, і до пунктів стали звертатися рідко.

Вакцина, яка зберігалася в невідповідних температурних умовах, безумовно, списувалася. Це стандартний протокол. Але найбільше утилізували вакцини, яку не вдалося використати через зменшення попиту. Загальна кількість утилізованих вакцин за весь період з початку повномасштабного вторгнення до березня 2024 року не перевищує п'яти мільйонів. В інших країнах Європи списували набагато більше. За відкритими даними Німеччина утилізувала біля 83 мільйонів доз, Італія – 49.

– А чому такі великі розбіжності?

– Основний фокус Україна робила на гуманітарну поставку вакцини за рахунок так званого механізму COVAX. По ньому ми отримували всі вакцини, які мали використати. Цей механізм з одного боку доволі гнучкий, а з іншого – ми просимо вакцини з огляду на прогноз, скільки буде використано. Тобто частину вакцин ми просто надалі більше не просили нам надсилати, бо бачили низький попит, і тому це стало для нас позитивним моментом.

З вакцинами, закупленими за рахунок держбюджету, ми вже не мали такої гнучкості. Використовували їх, поки зберігався термін придатності. А потім, звісно, довелося їх списувати.

Фото: Ігор Кузін: Коронавірус має ознаки сезонності і став постійною проблемою системи охорони здоров'я (прес-служба)

– Чи став вже COVID сезонним, як грип?

– Маємо констатувати, що це вже абсолютно рутинне захворювання. Як висловлюються представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, це стало постійною загрозою і постійною проблемою системи охорони здоров'я. Так, "ковід" зараз має ознаки сезонності, як грип. Він зараз чітко потрапляє в основні сезонні піке: починається більше випадків восени, з вересня і жовтня по листопад-грудень. Захворюваність триває у січні, лютому, березні та частково квітні. Також це час, коли збільшується захворюваність на грип.

Починаючи від травня, ми будемо спостерігати другу невелику хвилю. Вона завжди менша, ніж перша. Зараз бачимо що "ковід" в середньому становить 1% від загальної кількості всі гострих респіраторних вірусних інфекцій по захворюваності станом на перший тиждень березня.

– Чи правда що у більшості українців вже сформувався імунітет до більшості штамів?

– Зараз циркулює достатньо велика кількість різних штанів Омікрона, і після хвороби у людини буде імунітет суто від того вірусу, яким вона була інфікована. А вакцина створює широкий імунітет від усієї групи коронавірусів. Тому про якийсь "загальний" імунітет я б не говорив.

Вакцина від Омікрону створює більш специфічний імунітет, але захищає і від інших штамів. Вакцинуватися все ще важливо, і нам треба вийти хоча б на "довоєнні" показники. Хоча би первинний курс щеплення у вигляді двох рекомендованих доз зробило не так багато людей. А по бустерних вакцинах – ще менші показники.

– Чи можна говорити, що COVID вже не так часто викликає серйозні ускладнення, як раніше? На початку пандемії лікарі казали, що вірус призводить до активізації різноманітних тяжких хвороб.

– У пацієнтів з груп ризику "ковід" скоріш за все буде протікати важкий формі й зараз. Єдине, що може дійсно знизити віддалені наслідки – це вакцинація. Це вже доведений світом і наукою факт, тому якщо людина з групи ризику, то не варто думати, що хвороба пройде легше і буде менше наслідків. Те, що казали вам лікарі – це частіше відносилося до різних хвиль вірусу. Бо були ж Альфа, Дельта та інші. У всіх була своя специфіка.

Зараз єдиний штам, який циркулює в країні – це Омікрон і всі його відгалуження. Вакцинована людина перенесе його легше, а невакцинована з супутніми хворобами скоріше за все рано чи пізно опиниться у закладі охорони здоров'я. І чим пізніше звернеться, тим вищий ризику померти.

Насправді це дуже сильно вводить в оману: люди думають, що переносять хворобу легко і до лікарів не йдуть. А коли вже є розлад дихання, то на цьому етапі надати адекватну медичну допомогу буває все важче. Тому треба без затримок звертатись до сімейного лікаря.

Фото: Україна утилізувала значно менше вакцин, ніж країни ЄС (Віталій Носач/РБК-Україна)

– Які зараз темпи вакцинації від COVID в Україні, вони все такі ж низькі?

– В січні 2022 року було проведено біля двох мільйонів щеплень, у 2023-му то за то самий період – всього 130 тисяч, тобто в рази менше. В січні 2024 року – тільки 26 000 щеплень, тобто рівень вакцинації прогресивно падає. Населення з великою неохотою йде вакцинуватися. Ми задіюємо ресурси, щоб максимально щепити хоча би людей з груп ризику. Наприклад, людей похилого віку. Бо люди й далі продовжують хворіти на "ковід". Госпіталізації залишаються на високому рівні: із тих, хто зараз хворіє, майже 34% доводиться лікуватися в лікарнях. В більшості це люди з групи ризику.

– В яких регіонах зараз найвищий рівень захворюваності?

– Найбільша кількість випадків реєструється в Рівненській, Дніпропетровській і в Хмельницькій областях, це така трійка станом на зараз. Але ситуація швидко змінюється, бо це дуже динамічна інфекція.

Зараз ми повернулися в регуляцію локальних карантинних обмежень, яка діяла у нас до пандемії. Якщо в якійсь області реєструємо епідпорогу, то локальним рішенням приймаємо певні карантинні обмеження. А загалом рекомендуємо носіння масок при відвідуванні громадських місць. Станом на зараз перевищення епідемічного порогу немає в жодній області країни. Десь місяць-півтора ми будемо спостерігати в залишковій кількості гострі респіраторні вірусні інфекції, і потім вже зможемо тоді рахувати підсумки цього епідсезону.

– А де зараз можна вакцинуватися від COVID?

– Як і раніше, в нас продовжує діяти контакт-центр МОЗ. Номер залишається той самий: 0-800-60-20-19. По ньому можна отримати інформацію щодо найближчого пункту щеплення в медзакладах, яка є вакцина, який графік роботи, отримати відповіді на інші питання. Також ця інформація дублюється і на сайті Міністерства охорони здоров'я є і на сайтах обласних департаментів охорони здоров'я, центрів контролю та профілактики хвороб. А найпростіший варіант – це набрати свого сімейного лікаря і спитати, де найближчий пункт щеплення.

Після початку повномасштабної війни робота центрів масової вакцинації, які працювали в ТРЦ та інших пристосованих приміщеннях для масових щеплень, з безпекових міркувань була зупинена. Мережа пунктів щеплень, які працюють в амбулаторіях, лікарнях, ЦПМСД – чинна. Графік роботи пунктів щеплень у медзакладах в областях можна переглянути за посиланням.

– Від чого ще зараз варто вакцинуватися і які хвороби актуальні весною?

– Дітям перш за все треба вакцинуватися від поліомієліту. Попри те, що офіційно Україна подолала спалахи поліо, рівень вакцинації від цієї хвороби залишається на низькому рівні. Також дітям треба вакцинуватися від кору. Це інфекція, яка передається максимально швидко.

Фото: Всім дорослим варто вакцинуватися від дифтерії та правця кожні 10 років, – головний санлікар (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також треба пройти вакцинацію від дифтерії і від правця. Дифтерія – досить важке інфекційне захворювання, правець – часто летальна хвороба, яка передається найчастіше через інфіковані рани. Наприклад, коли дитина грається і наступає на якийсь іржавий цвях. Що стосується дорослих, то вакцинація від дифтерії та правця теж дуже важлива. З 18 років ревакцинацію треба проходити кожні 10 років.

– Час від часу в Україні нагадують, що багато людей хворіє на туберкульоз. Що про це треба знати?

– Треба знати кілька основних таких речей. Перше – туберкульоз для України є справді актуальною хворобою. На жаль, ми в лідерах у європейському регіоні і по “звичайному” туберкульозу, і по мультирезистентному. Останній – це туберкульоз, який не лікується стандартними схемами терапії. Його треба лікувати довше, застосовувати ширший асортимент лікарських засобів. У 2023 році було зареєстровано 19,800 випадків активного туберкульозу, 639 – серед дітей до 14 років. Але це не всі дані, бо зараз немає статистики по окупованих частинах Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Основна профілактика полягає в тому, що люди мають звертатися до свого сімейного лікаря. В кожного з них є спеціальний опитувальник на основні симптоми. А на сайті Центру громадського здоров'я є можна почитати про основні ознаки. При підозрі на хворобу того ж дня пацієнту мають провести лабораторне дослідження. Зараз його роблять максимально швидко сучасними тест-системами. За 1-2 дні діагноз підтвердять або спростують.

Багато людей думають, що туберкульоз лікують в стаціонарі місяцями, що треба звільнятися з роботи. Але зараз Україна використовує надсучасні європейські схеми лікування, фактично одні з найкращих в усьому європейському регіоні та в світі. Лікування безоплатне, і зараз туберкульоз виліковується в терміни від 6 і до 9 місяців. Спершу кілька тижнів в стаціонарі, а потім вдома, коли людина вже не переносить бактерію іншим. Дітям ще в пологовому роблять вакцинацію БЦЖ, вона є обов'язково. Єдине протипоказання – коли дитина має певні вади розвитку.

І хочу ще раз наголосити, що коли ви помічаєте появу будь-яких симптомів, не ігноруйте їх, не гайте часу і звертайтеся до свого сімейного лікаря.