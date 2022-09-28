Головний розвідник України. Хто такий Кирило Буданов і як він "передбачив" війну з РФ

Що відомо про Кирила Буданова

Кирило Олексійович Буданов народився 4 січня 1986 року. Корінний киянин.

Військову освіту здобув в Одеському інституті Сухопутних військ.

Закінчив вищий навчальний заклад у 2007, після чого проходив службу в спецназі Головного управління розвідки на різних посадах.

З весни 2014 року Кирило Буданов брав участь у бойових діях на сході України. Був тяжко поранений.

З 2018 року перебував на спеціальній роботі, а з 2020-го обіймав посаду заступника директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України.

5 серпня 2020 року Кирило Буданов став начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

34-річний офіцер-розвідник змінив на посаді Василя Бурбу, який керував відомством упродовж 4 років.

Фото: Кирило Буданов очолив Головне управління розвідки у 2020 році (gur.mil.gov.ua)

Представляючи нового голову ГУР МО, президент України відзначив його високий рівень професіоналізму.

"Це офіцер, який пройшов усі щаблі військової розвідки, чудово знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни, а отже – це не "кабінетний теоретик", а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом", – розповів Володимир Зеленський про Кирила Буданова.

Зі свого боку Буданов тоді заявив, що в роботі він керуватиметься принципом "Честь понад усе". Головним пріоритетом своєї команди він назвав реінтеграцію Криму та Донбасу.

У 2021 році Буданову було присвоєно звання бригадного генерала, а 3 квітня 2022 року – генерал-майора.

Повний кавалер ордена "За мужність", має нагороди "Хрест бойових заслуг", "Учасник АТО", "За військову звитягу", "Захиснику Вітчизни" та ін.

З 25 липня 2022 року призначений керівником Комітету з питань розвідки при президентові України замість Руслана Демченка.

Кирило Буданов також очолює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У вересні він брав участь в операції з обміну полоненими, в результаті якої додому повернулися 215 українських захисників. Понад 100 бійців "Азова", зокрема командирів полку, вдалося обміняти на Віктора Медведчука та 55 російських окупантів.

Фото: звільнені з полону командири "Азова" з головою ГУР Кирилом Будановим та головою МВС Денисом Монастирським (facebook.com/mvs.gov.ua)

Кирило Буданов про війну

На тлі заяв Заходу про загрозу вторгнення РФ восени 2021 року начальник розвідки України представив можливі сценарії нападу армії окупантів, які виявилися дуже точними:

повномасштабна агресія РФ розпочнеться у січні-лютому 2022 року;

війська противника підуть у наступ відразу на півночі, сході та півдні України;

окупанти планують вторгнення з Білорусі та Брянська у північні області;

сили РФ на Донбасі та в Криму спробують захопити приморську частину Запорізької області, щоб створити сухопутний коридор між Кримом та ОРДЛО;

ворог намагатиметься напасти на Одесу та Херсон із Криму.

Фото: голова розвідки спрогнозував вторгнення РФ (РБК-Україна)

Вже після вторгнення РФ Кирило Буданов заявив, що Україна зможе повернути захоплені території лише військовою перемогою над Росією. Водночас перші перемоги українських захисників світ побачить уже у серпні.

Зазначимо, що наприкінці серпня-початку вересня ЗСУ розпочали успішний контрнаступ у Херсонській та Харківській областях та звільнили сотні населених пунктів.

Буданов упевнений, що розв'язана Путіним війна обернеться катастрофою для Росії. За його прогнозом, військові дії закінчаться наступного року виходом на державні кордони України.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в найближчому майбутньому", - заявив начальник військової розвідки в інтерв'ю РБК-Україна.