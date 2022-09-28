Главный разведчик Украины. Кто такой Кирилл Буданов и как он "предсказал" войну с РФ

Генерал-майор Кирилл Буданов руководит Главным управлением разведки Минобороны Украины. Военный разведчик, участник боевых действий на Донбассе, Буданов – один из немногих, кто открыто предупреждал о полномасштабной агрессии РФ и точно спрогнозировал сценарий вторжения.
РБК-Украина рассказывает о ключевых военных деятелях Украины во время войны с Россией и собрало факты из биографии начальника ГУР МО.
Кирилл Алексеевич Буданов родился 4 января 1986 года. Коренной киевлянин.
Военное образование получил в Одесском институте Сухопутных войск.
Окончил вуз в 2007, после чего проходил службу в спецназе Главного управления разведки на разных должностях.
С весны 2014 Кирилл Буданов принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. Был тяжело ранен.
С 2018 года находился на специальной работе, а с 2020-го занимал должность замдиректора департамента Службы внешней разведки Украины.
5 августа 2020 Кирилл Буданов стал начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
34-летний офицер-разведчик сменил на должности Василия Бурбу, который руководил ведомством на протяжении 4-х лет.
Представляя нового главу ГУР МО, президент Украины отметил его высокий уровень профессионализма.
"Это офицер, который прошел все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно – это не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом", – рассказал Владимир Зеленский о Кирилле Буданове.
В свою очередь Буданов тогда заявил, что в работе он будет руководствоваться принципом "Честь превыше всего". Главным приоритетом своей команды он назвал реинтеграцию Крыма и Донбасса.
В 2021 году Буданову было присвоено звание бригадного генерала, а 3 апреля 2022 – генерал-майора.
Полный кавалер ордена "За мужество", имеет награды "Крест боевых заслуг", "Участник АТО", "За военную доблесть", "Защитнику Отчизны" и др.
С 25 июля 2022 назначен руководителем Комитета по вопросам разведки при президенте Украины вместо Руслана Демченко.
Кирилл Буданов также возглавляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В сентябре он участвовал в операции по обмену пленными, в результате которой домой вернулись 215 украинских защитников. Более 100 бойцов "Азова", в том числе командиров полка, удалось обменять на Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
На фоне заявлений Запада о растущей угрозе вторжения РФ осенью 2021 года начальник разведки Украины представил возможные сценарии нападения армии оккупантов, которые оказались очень точными:
Уже после вторжения РФ Кирилл Буданов заявил, что Украина сможет вернуть захваченные территории только военной победой над Россией. При этом первые победы украинских защитников мир увидит уже в августе.
Отметим, что в конце августа-начале сентября ВСУ начали успешное контрнаступление в Херсонской и Харьковской областях и освободили сотни населенных пунктов.
Буданов уверен, что развязанная Путиным война обернется катастрофой для России. По его прогнозу, военные действия закончатся в следующем году выходом на государственные границы Украины.
"Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - заявил начальник военной разведки в интервью РБК-Украина.