Главный разведчик Украины. Кто такой Кирилл Буданов и как он "предсказал" войну с РФ

Что известно о Кирилле Буданове

Кирилл Алексеевич Буданов родился 4 января 1986 года. Коренной киевлянин.

Военное образование получил в Одесском институте Сухопутных войск.

Окончил вуз в 2007, после чего проходил службу в спецназе Главного управления разведки на разных должностях.

С весны 2014 Кирилл Буданов принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. Был тяжело ранен.

С 2018 года находился на специальной работе, а с 2020-го занимал должность замдиректора департамента Службы внешней разведки Украины.

5 августа 2020 Кирилл Буданов стал начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

34-летний офицер-разведчик сменил на должности Василия Бурбу, который руководил ведомством на протяжении 4-х лет.

Фото: Кирилл Буданов возглавил Главное управление разведки в 2020 году (gur.mil.gov.ua)

Представляя нового главу ГУР МО, президент Украины отметил его высокий уровень профессионализма.

"Это офицер, который прошел все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно – это не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом", – рассказал Владимир Зеленский о Кирилле Буданове.

В свою очередь Буданов тогда заявил, что в работе он будет руководствоваться принципом "Честь превыше всего". Главным приоритетом своей команды он назвал реинтеграцию Крыма и Донбасса.

В 2021 году Буданову было присвоено звание бригадного генерала, а 3 апреля 2022 – генерал-майора.

Полный кавалер ордена "За мужество", имеет награды "Крест боевых заслуг", "Участник АТО", "За военную доблесть", "Защитнику Отчизны" и др.

С 25 июля 2022 назначен руководителем Комитета по вопросам разведки при президенте Украины вместо Руслана Демченко.

Кирилл Буданов также возглавляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В сентябре он участвовал в операции по обмену пленными, в результате которой домой вернулись 215 украинских защитников. Более 100 бойцов "Азова", в том числе командиров полка, удалось обменять на Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Фото: освобожденные из плена командиры "Азова" с главой ГУР Кириллом Будановым и главой МВД Денисом Монастырским (facebook.com/mvs.gov.ua)

Кирилл Буданов о войне

На фоне заявлений Запада о растущей угрозе вторжения РФ осенью 2021 года начальник разведки Украины представил возможные сценарии нападения армии оккупантов, которые оказались очень точными:

полномасштабная агрессия РФ начнется в январе-феврале 2022 года;

войска противника пойдут в наступление сразу на севере, востоке и юге Украины;

оккупанты планируют вторжение из Беларуси и Брянска в северные области;

силы РФ на Донбассе и в Крыму попытаются захватить приморскую часть Запорожской области, чтобы создать сухопутный коридор между Крымом и ОРДЛО;

враг будет пытаться напасть на Одессу и Херсон из Крыма.

Фото: глава разведки спрогнозировал вторжение РФ (РБК-Украина)

Уже после вторжения РФ Кирилл Буданов заявил, что Украина сможет вернуть захваченные территории только военной победой над Россией. При этом первые победы украинских защитников мир увидит уже в августе.

Отметим, что в конце августа-начале сентября ВСУ начали успешное контрнаступление в Херсонской и Харьковской областях и освободили сотни населенных пунктов.

Буданов уверен, что развязанная Путиным война обернется катастрофой для России. По его прогнозу, военные действия закончатся в следующем году выходом на государственные границы Украины.

"Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - заявил начальник военной разведки в интервью РБК-Украина.