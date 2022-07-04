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В августе весь мир увидит первые победы Украины, - Буданов

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 07:15
В августе весь мир увидит первые победы Украины, - Буданов Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Первые победы Украины в войне против российского агрессора украинцы увидят вскоре. А именно в августе этого года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

При этом он отметил, необходимо правильно понимать значение перелома в войне.

"Я (ранее - ред.) сказал, что в августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины. (Это - ред.) первый перелом", - отметил Буданов.

Однако руководитель украинской разведки отказался рассказывать подробности.

"Вы хотите, чтобы я сейчас раскрыл все планы, чтобы враг прочитал и подготовился? Так вы это себе представляете?... Риторически вам отвечу. Если вы анализируете мои высказывания, или вы увидели, чтобы я хотя бы раз ошибся? Поэтому ждите", - подытожил Буданов.

Напомним, ранее начальник ГУР заявлял, что украинцы должны увидеть "видимые результаты" контрнаступления в оккупированной Херсонской области с августа.

Добавим, также Буданов подчеркивал, что Украина отвоюет назад свои территории только военным путем.

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