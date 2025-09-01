ua en ru
Головний радник Трампа попередив про "кінець США"

Понеділок 01 вересня 2025 05:14
Головний радник Трампа попередив про "кінець США" Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Радник президента США Дональда Трампа, Пітер Наварро, попереджає, що скасування тарифів Верховним судом загрожує "кінцем США".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News, де Наварро виступив у програмі Sunday Morning Futures.

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив у неділю, що якщо Верховний суд США скасує масштабні глобальні тарифи, запроваджені за президентства Дональда Трампа, це стане "кінцем Сполучених Штатів".

Так він прокоментував рішення федерального апеляційного суду, який пізно ввечері в п’ятницю підтримав нижчестоящий суд у справі про незаконність тарифів відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Суд постановив, що ці тарифи не відповідають закону.

За словами Наварро, скасування тарифів знищить більшу частину доходів федерального бюджету, отриманих завдяки митам Трампа.

Так, лише у серпні доходи від тарифів склали близько 31 мільярда доларів, що становить понад 8% всіх готівкових надходжень до Казначейства США за місяць. Аналітики попереджають, що якщо рішення апеляційного суду набуде чинності, до 2034 фінансового року надходження від тарифної політики Трампа можуть скоротитися на 2 трильйони доларів, тобто втратити 71% впливу тарифів на бюджет.

Наварро наполягає, що тарифи були необхідні для протидії "надзвичайним ситуаціям", зокрема потоку фентанілу з-за кордону та торговельного дефіциту, і що вони можуть бути швидко скасовані, якщо ці загрози будуть усунуті.

Президент Трамп вже натякнув на апеляцію до Верховного суду, а адміністрація чинить максимальний тиск на суд і громадську думку, намагаючись підкреслити, що майбутнє американської торговельної політики стоїть на кону.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, 2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував масштабні мита проти більшості країн (торговельних партнерів) Сполучених Штатів. Йдеться про імпорт із цих держав.

Однак невдовзі він оголосив 90-денну паузу, щоб укласти торговельні угоди. З невеликою кількістю країн домовленості вдалося досягти, з деякими державами уточнювальні питання ще вирішуються, проте загалом - у ніч на 1 серпня Білий дім опублікував оновлений список тарифів проти країн.

На цьому тарифна війна Трампа не закінчилася. Нещодавно стало відомо, що США вводять мита на всі імпортні посилки без винятків. Детальніше про те, які будуть діяти правила - читайте в матеріалі РБК-Україна.

