Головний рабин України потрапив під обстріл росіян у Херсоні (відео)

Головний рабин розповів, що він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.

Під час розповіді Асмана росіяни почали обстрілювати Херсон. На відео, яке він оприлюднив можна почути гучні вибухи.

"Я у Херсоні, пливли за людьми - дивом вижили", - підписав він відео.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, сьогодні окупанти почали завдавати ударів по Херсону під час евакуації. Вже відомо про одного загиблого і трьох поранених.

Водночас ворог атакував і населені пункти Херсонського району. В одному з сіл внаслідок інциденту поранення отримали четверо людей.

Варто зауважити, що такі атаки відбуваються після підриву росіянами Каховської ГЕС. Противник своїми діями призвів до затоплення низки населених пунктів регіону та району Корабел у Херсоні.