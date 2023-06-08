Главный раввин Украины попал под обстрел россиян в Херсоне (видео)

Главный раввин рассказал, что он помогал эвакуировать жителей населенных пунктов, чьи дома затопило из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Во время рассказа Асмана россияне начали обстреливать Херсон. На видео, которое он обнародовал, можно услышать громкие взрывы.

"Я в Херсоне, плыли за людьми - чудом выжили", - подписал он видео.

Обстрел Херсона

Напомним, сегодня оккупанты начали наносить удары по Херсону во время эвакуации. Уже известно об одном погибшем и трех раненых.

При этом враг атаковал и населенные пункты Херсонского района. В одном из сел в результате происшествия ранения получили четверо людей.

Стоит заметить, что такие атаки происходят после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Противник своими действиями привел к затоплению ряда населенных пунктов региона и района Корабел в Херсоне.