Головний рабин України: Не можна лайкати тих, хто шкодить стосункам України та Ізраїлю

Українці та ізраїльтяни не повинні підтримувати тих, хто шкодить відносинам між двома країнами. Навіть якщо мова йде про соціальні мережі.

Він зазначив, що Україна та Ізраїль повинні зробити все можливе, щоб не сталося погіршення відносин. На його думку, це вигідно обом країнам.

"І не лише вигідно, а й правильно, справедливо. В Україні триває страшна війна. Ізраїль допомагає, але можна намагатися більше. Більше того, я готовий, щоб мене уповноважила українська сторона, я поїду до Ізраїлю, я поїду туди і так, я буду пояснювати ще раз і ще раз, пом'якшувати те, що сталося, я зроблю все, що від мене залежить", - сказав Моше Реувен Асман.

Головний рабин України також прокоментував заклики у соцмережах про заборону в'їзду ізраїльтян в Україну. Він закликав не підтримувати тих, хто намагається зашкодити відносинам між двома країнами.

"Як таке можна казати? А солдати, які зараз служать в армії, захищають Україну, зараз у Києві кілька солдатів-ізраїльтян у госпіталях, без ноги, без руки, без ока… Це він їм таке скаже, цей товариш?! Я рідко коли виходжу з себе, але мені боляче все це чути. І люди, на жаль, лайкають його, кілька десятків і сотень тисяч лайків. Як? Люди, подумайте! Ви ж не совкові люди, не в Радянському союзі, не в Росії живете, навчитеся критично думати, навчитеся відрізняти добро від зла, правду від неправди", - наголосив він.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада Ізраїлю заявила про свій нейтралітет. Єрусалим не надав Україні зброю, але й відкрито не підтримав агресію РФ.

Україна пропонувала Ізраїлю виступити посередником, але країна так і не надала офіційну згоду.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував Ізраїль. Він заявив, що запрошував ізраїльських прем'єрів приїхати до України, але ті відмовилися.

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