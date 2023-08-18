Главный раввин Украины: Нельзя лайкать тех, кто вредит отношениям Украины и Израиля

Украинцы и израильтяне не должны поддерживать тех, кто вредит отношениям между двумя странами. Даже если речь идет о социальных сетях.

Он отметил, что Украина и Израиль должны сделать все возможное, чтобы не произошло ухудшения отношений. По его мнению, это выгодно обеим странам.

"И не только выгодно, но и правильно, справедливо. В Украине идет страшная война. Израиль помогает, но можно пытаться больше. Более того, я готов, чтобы меня уполномочила украинская сторона, я поеду в Израиль, я поеду туда и так, я буду объяснять еще раз и еще раз, смягчать то, что произошло, я сделаю все, от себя зависящее", - сказал Моше Реувен Асман.

Главный раввин Украины также прокомментировал призывы в соцсетях о запрете въезда израильтян в Украину. Он призвал не поддерживать тех, кто пытается помешать отношениям между двумя странами.

"Как такое можно говорить? А солдаты, которые служат сейчас в армии, защищают Украину, сейчас в Киеве несколько солдат-израильтян в госпиталях, без ноги, без руки, без глаза… Это он им такое скажет, этот товарищ?! Я редко когда выхожу из себя, но мне больно все это слышать. И люди, к сожалению, лайкают его, несколько десятков и сотен тысяч лайков. Как?! Люди, подумайте! Вы же не совковые люди, не в Советском союзе, не в России живете, научитесь думать критически, научитесь отличать добро от зла, правду от неправды", - подчеркнул он.

Позиция Израиля по войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Израиля заявили о своем нейтралитете. Иерусалим не предоставил Украине оружие, но открыто не поддержал агрессию РФ.

Украина предлагала Израилю выступить посредником, но страна так и не дала официальное согласие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль. Он заявил, что приглашал израильских премьеров приехать в Украину, но они отказались.

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