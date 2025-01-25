Головний психіатр ЗСУ Друзь планував купити віллу у Туреччині за 650 тисяч євро, - джерела

Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь, якого підозрюють у незаконному збагаченні, хотів придбати елітну віллу в Туреччині. Її ціна становить 650 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За інформацією джерел РБК-Україна, у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини. Там він намагався купити триповерхову віллу з басейном за 650 тисяч євро. Під час поїздок Друзь активно листувався з рієлтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

У Туреччині живе прийомна донька Друзя, для якої він купив новий гібридний автомобіль "Тойота". Покупку чиновник зафільмував на свій телефон.

Джерела зазначають, що для утримання собі Друзь побудував вольєр за 300 тисяч гривень.

Як стало відомо, дружина фігуранта Ольга Сєдова - росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син - пасинок Друзя, живе у Києві, але і досі має російський паспорт.

