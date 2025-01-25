Главный психиатр ВСУ Друзь планировал купить виллу в Турции за 650 тысяч евро, - источники

Главный психиатр ВСУ Олег Друзь, которого подозревают в незаконном обогащении, хотел приобрести элитную виллу в Турции. Ее цена составляет 650 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации источников РБК-Украина, в 2024 году Друзь дважды ездил в Турцию. Там он пытался купить трехэтажную виллу с бассейном за 650 тысяч евро. Во время поездок Друзь активно переписывался с риелтором, который предлагал различные варианты элитного жилья.

В Турции живет приемная дочь Друзя, для которой он купил новый гибридный автомобиль "Тойота". Покупку чиновник снял на свой телефон.

Источники отмечают, что для содержания себе Друзь построил вольер за 300 тысяч гривен.

Как стало известно, жена фигуранта Ольга Седова - россиянка, но уже получила украинское гражданство. Ее сын - пасынок Друзя, живет в Киеве, но до сих пор имеет российский паспорт.