Головний прихильник Трампа в Сенаті США виступив проти мирних переговорів з Росією

План Трампу щодо завершення війни в Україні

Зауважимо, що, за даними ЗМІ, новообраний президент США Дональд Трамп планує з першого дня президентства ініціювати переговори між Україною та Росією.

Також існує побоювання, щодо того, що Трамп може скасувати дозвіл для України бити вглиб Росії західними ракети. Про це читайте у матеріалі РБК-Україна "Політика непередбачуваності. Чи скасує Трамп дозвіл Україні бити вглиб РФ".

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