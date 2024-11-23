Головний прихильник Трампа в Сенаті США виступив проти мирних переговорів з Росією

Головний соратник новообраного президента Дональда Трампа в Сенаті Майк Раундс виступив проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Він заявив, що Кремлю не можна довіряти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Він наголосив, що Путін не зупиниться, навіть, якщо йому запропонувати певну частину територій.
Водночас
Зауважимо, що, за даними ЗМІ, новообраний президент США Дональд Трамп планує з першого дня президентства ініціювати переговори між Україною та Росією.
Також існує побоювання, щодо того, що Трамп може скасувати дозвіл для України бити вглиб Росії західними ракети. Про це читайте у матеріалі РБК-Україна "Політика непередбачуваності. Чи скасує Трамп дозвіл Україні бити вглиб РФ".
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