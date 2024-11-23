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Головний прихильник Трампа в Сенаті США виступив проти мирних переговорів з Росією

Фото: сенатор Майк Раундс (x.com/RoundsforSenate)
Автор: Каріна Левицька

Головний соратник новообраного президента Дональда Трампа в Сенаті Майк Раундс виступив проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Він заявив, що Кремлю не можна довіряти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Він наголосив, що Путін не зупиниться, навіть, якщо йому запропонувати певну частину територій.

Водночас 

План Трампу щодо завершення війни в Україні

Зауважимо, що, за даними ЗМІ, новообраний президент США Дональд Трамп планує з першого дня президентства ініціювати переговори між Україною та Росією.

Також існує побоювання, щодо того, що Трамп може скасувати дозвіл для України бити вглиб Росії західними ракети. Про це читайте у матеріалі РБК-Україна "Політика непередбачуваності. Чи скасує Трамп дозвіл Україні бити вглиб РФ".

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