Главный сторонник Трампа в Сенате США выступил против мирных переговоров с Россией

Главный соратник новоизбранного президента Дональда Трампа в Сенате Майк Раундс выступил против переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Он заявил, что Кремлю нельзя доверять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Он подчеркнул, что Путин не остановится даже если ему предложить определенную часть территорий.
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Отметим, что, по данным СМИ, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует с первого дня президентства инициировать переговоры между Украиной и Россией.
Также существует опасение, что Трамп может отменить разрешение для Украины избивать вглубь России западными ракеты. Об этом читайте в материале РБК-Украина "Политика непредсказуемости. Отменит ли Трамп разрешение Украине избивать вглубь РФ".
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