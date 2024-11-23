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Главный сторонник Трампа в Сенате США выступил против мирных переговоров с Россией

Фото: Союзник Трампа отверг разговоры о мирном соглашении с Украиной (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Главный соратник новоизбранного президента Дональда Трампа в Сенате Майк Раундс выступил против переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Он заявил, что Кремлю нельзя доверять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Он подчеркнул, что Путин не остановится даже если ему предложить определенную часть территорий.

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План Трампа по завершению войны в Украине

Отметим, что, по данным СМИ, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует с первого дня президентства инициировать переговоры между Украиной и Россией.

Также существует опасение, что Трамп может отменить разрешение для Украины избивать вглубь России западными ракеты. Об этом читайте в материале РБК-Украина "Политика непредсказуемости. Отменит ли Трамп разрешение Украине избивать вглубь РФ".

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