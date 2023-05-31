У головній кремлівській лікарні терміново збудують бомбосховище

Захисна споруда цивільної оборони розрахована на 800 осіб - у ній зможуть сховатися медичний персонал та працівники. Бомбосховище дозволить врятуватися від вибухової хвилі. Також воно має забезпечувати захист від радіації, як у десятикілометровій зоні навколо АЕС.

В укритті будуть як основні, так і допоміжні приміщення, кілька входів, вантажний ліфт та аварійний вихід. Останній повинен мати тамбур, обладнаний захисно-герметичною та герметичною дверима.

Також тут встановлять складну систему вентиляції, здатну очищати повітря "від газоподібних засобів масового ураження", аерозолів та продуктів горіння. "Для виконання медичних процедур у воєнний час" буде передбачено функцію підігріву повітря.

Договір було укладено 24 травня. Згідно з документом, підрядник повинен розробити та подати на затвердження замовнику проект завдання на проектування протягом 15 календарних днів. Загальний термін завершення робіт за договором - 20 грудня 2023 року.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що на тлі тривалої війни з Україною російська влада розпочала масштабну непублічну кампанію з підготовки бомбосховищ. Таким чином, керівництво хотіло переконатися, що об'єкти цивільної оборони можна буде використовувати у разі "широкого конфлікту". Повідомлялося, що в одному із округів Москви готують 900 укриттів.

МОЗ РФ вимагало від усіх підвідомчих лікарень підготувати притулки до 2 листопада, а закритий наказ було спущено 20 жовтня - наступного дня після того, як президент Володимир Путін підписав укази про воєнний стан в окупованих областях України та особливі режими в Росії.

Атака дронів на Москву

У Москві у вівторок, 30 травня, вранці заявили про масовану атаку дронів. За даними росЗМІ, у нальоті брали участь 32 безпілотники, з яких 19 нібито збили. А ось у Міноборони РФ відзвітували всього про 8 БПЛА.

У повітряних силах України заявили, що атака БПЛА на Москву - це внутрішні проблеми країни-агресора, і їх буде дедалі більше.

Про те, хто може стояти за атакою дронів, - читайте у матеріалі РБК-Україна.