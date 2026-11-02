Головний космічний міф розвінчано: комети не могли принести життя на Землю

Чому комети не змогла "доставити" будівельні блоки життя?

Місія Європейського космічного агентства Rosetta свого часу виявила на кометі 67P амінокислоту гліцин, фосфор та ціаністий водень (HCN).

Ці елементи є критично важливими для абіогенезу та формування ДНК і РНК. Проте сам факт наявності таких речовин на кометах не означає їхнього успішного транспортування на поверхню Землі.

Науковці зосередили дослідження на короткоперіодичних кометах, які мають нижчу швидкість польоту. Проте детальні розрахунки виявили низку перешкод.

Яких саме?

Руйнування в атмосфері: низька щільність та висока пористість комет призводять до того, що щільна атмосфера Землі працює як фільтр і розриває їх ще до падіння.

Високі температури: під час високошвидкісного удару об поверхню виділяється величезна кількість енергії, яка повністю знищує крихкі органічні сполуки, зокрема ціаністий водень.

Розбавлення водою: навіть якщо частина молекул виживала під час утворення кратерних озер, підземні води миттєво розмивали ціаністий водень до концентрацій, непридатних для хімічного синтезу.

Крім того, період інтенсивного кометного бомбардування тривав лише перші 500 мільйонів років історії Землі, що надто мало для накопичення достатньої кількості сировини.

Місія Європейського космічного агентства Rosetta (схема: ESA)

Порівняння із Марсом та нові висновки

Цікаво, що моделювання показує значно вищу ефективність подібної "доставки" компонентів життя на Марс.

Через розріджену атмосферу та нижчу швидкість зіткнення комети на Марсі виживали у 5 разів частіше, ніж на Землі. Проте вчені застерігають від передчасних висновків, зазначаючи, що це лише один із багатьох факторів придатності планети для життя.

Комети можуть розпадатися, коли наближаються до Сонця (джерело: NASA, ESA, H. Weaver (APL/JHU), M. Mutchler та Z. Levay (STScI)

Автори дослідження підсумовують: занесення органіки кометами на Землю відбувалося вкрай рідко.

Відтак таємниця виникнення життя на нашій планеті залишається предметом широких дискусій, а науковцям доведеться шукати інші джерела формування первинного хімічного "бульйону".