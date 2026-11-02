Главный космический миф развенчан: кометы не могли принести жизнь на Землю

Почему кометы не смогли "доставить" строительные блоки жизни?

Миссия Европейского космического агентства Rosetta в свое время обнаружила на комете 67P аминокислоту глицин, фосфор и цианистый водород (HCN).

Эти элементы критически важны для абиогенеза и формирования ДНК и РНК. Однако сам факт наличия таких веществ на кометах не означает их успешной транспортировки на поверхность Земли.

Ученые сосредоточили исследования на короткопериодических кометах, которые имеют более низкую скорость полета. Однако подробные расчеты выявили ряд препятствий.

Каких именно?

Разрушение в атмосфере: низкая плотность и высокая пористость комет приводят к тому, что плотная атмосфера Земли работает как фильтр и разрывает их еще до падения.

Высокие температуры: при высокоскоростном ударе о поверхность выделяется огромное количество энергии, полностью уничтожающей хрупкие органические соединения, в частности цианистый водород.

Разбавление водой : даже если часть молекул выживала при образовании кратерных озер, подземные воды мгновенно размывали цианистый водород до концентраций, непригодных для химического синтеза.

Кроме того, период интенсивной кометной бомбардировки длился лишь первые 500 миллионов лет истории Земли, что слишком мало для накопления достаточного количества сырья.

Миссия Европейского космического агентства Rosetta (схема: ESA)

Сравнение с Марсом и новые выводы

Интересно, что моделирование показывает значительно более высокую эффективность подобной "доставки" компонентов жизни на Марс.

Из-за разреженной атмосферы и более низкой скорости столкновения кометы на Марсе выживали в 5 раз чаще, чем на Земле . Однако ученые предостерегают от преждевременных выводов, отмечая, что это лишь один из многих факторов пригодности планеты для жизни.

Кометы могут распадаться, когда приближаются к Солнцу (источник: NASA, ESA, H. Weaver (APL/JHU), M. Mutchler и Z. Levay (STScI)

Авторы исследования резюмируют: занесение органики кометами на Землю происходило крайне редко.

Следовательно, тайна возникновения жизни на нашей планете остается предметом широких дискуссий, а ученым придется искать другие источники формирования первичного химического "бульона".