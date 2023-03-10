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Головний конструктор "Феррарі" пішов зі стайні: він віддав Скудерії 10 років

Фото: Давід Санчес може повернутися до "Макларена" (planetf1.com)
Автор: Антон Федорців

Команда Формули-1 "Феррарі" попрощалася з керівником відділу концепції боліда Давідом Санчесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.

Очільник відділу аеродинаміки покинув італійську стайню після провального Гран-прі Бахрейну. Щоправда, його відставка, найімовірніше, не пов'язана з проблемами Скудерії на старті сезону-2023.

Санчес нібито звільнився за власним бажанням. Чутки пов'язують французького фахівця з працевлаштуванням у "Макларені". Там він працював у 2007-2012 рр. Згідно з буквою правил чемпіонату, перед призначенням конструктор матиме період вимушеної відпустки.

У таборі "Феррарі" Санчес опинився восени 2012-го. Він швидко рухався кар'єрною драбиною і вийшов на провідні ролі в час керівництва Маттії Бінотто. Створення шасі F175 і SF23 – заслуга француза. Тепер Скудерія може зіткнутися з проблемами в період допрацювання актуального боліда.

Перший етап нового сезону ознаменувався для "Феррарі" провалом. Монегаск Шарль Леклер не фінішував через технічні проблеми. Натомість іспанський пілот Карлос Сайнс програв боротьбу за третє місце на подіумі досвідченому співвітчизнику Алонсо.

До слова, нідерландець Ферстаппен тріумфував на автодромі "Сахір" за кермом "Ред Булла".

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FerrariФормула-1