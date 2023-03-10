Главный конструктор "Феррари" ушел из конюшни: он отдал Скудерии 10 лет

Руководитель отдела аэродинамики покинул итальянскую конюшню после провального Гран-при Бахрейна. Правда, его отставка, скорее всего, не связана с проблемами Скудерии на старте сезона-2023.

Санчес якобы уволился по собственному желанию. Слухи связывают французского специалиста с трудоустройством в "Макларене". Там он работал в 2007-2012 гг. Согласно букве правил чемпионата, перед назначением конструктор столкнется с периодом вынужденного отпуска.

В лагере "Феррари" Санчес оказался осенью 2012 года. Он быстро двигался по карьерной лестнице и вышел на ведущие роли во время руководства Маттии Бинотто. Создание шасси F175 и SF23 – достижение француза. Теперь Скудерия может столкнуться с проблемами в период доработки актуального болида.

Первый этап нового сезона ознаменовался для "Феррари" провалом. Монегаск Шарль Леклер не финишировал из-за технических проблем. Испанский же пилот Карлос Сайнс проиграл борьбу за третье место на подиуме опытному соотечественнику Алонсо.