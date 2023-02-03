Головний економічний радник Байдена пішов у відставку

Із чим пов'язана відставка економічного радника Джо Байдена, не повідомляється. Відомо, що він обіймав свою посаду з грудня 2020 року.

"Брайан має унікальну здатність втілювати складні політичні виклики у конкретні дії, що покращують життя американців. Він допоміг втілити моє економічне бачення в реальність і зумів перевести наше економічне відновлення у стійке та стабільне зростання", - йдеться у повідомленні президента США.