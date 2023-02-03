Головний економічний радник Байдена пішов у відставку

Директор Національної економічної ради при президенті США Браян Діз пішов у відставку зі своєї посади через три роки роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Із чим пов'язана відставка економічного радника Джо Байдена, не повідомляється. Відомо, що він обіймав свою посаду з грудня 2020 року.
"Брайан має унікальну здатність втілювати складні політичні виклики у конкретні дії, що покращують життя американців. Він допоміг втілити моє економічне бачення в реальність і зумів перевести наше економічне відновлення у стійке та стабільне зростання", - йдеться у повідомленні президента США.
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден призначив Джефа Зінтса, бізнесмена та колишнього координатора Білого дому по боротьбі з COVID-19, новим керівником апарату Білого дому.
Також ми писали, що ФБР завершило обшук у будинку президента Джо Байдена в Рехобот-Біч у штаті Делавер, і не виявило жодних документів із позначкою "таємно".
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