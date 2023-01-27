У Білому домі кадрові зміни: президент Джо Байден змінив голову апарату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The White House .

Як зазначено у заяві на сайті Білого дому, ексголова Рон Клейн офіційно залишить Білий дім наступного тижня. В інформації підкреслено, що зміни в колі найближчих радників президента відбулися, коли команда Байдена готується до кампанії з переобрання та до розслідувань республіканців у Палаті представників стосовно Білого дому та членів родини Байдена.

Щодо нового очільника апарату Джеффа Зінтса, Байден підкреслив, що разом вони вирішували деякі найскладніші проблеми в уряді.

"Коли я був віцепрезидентом, я вперше познайомився з ним на початку правління адміністрації Обами-Байдена, тісно працюючи над впровадженням Закону про відновлення та реінвестування США, оскільки Джефф був керівником Управління з управління та бюджету. Пізніше йому було доручено важке та складне завдання виправити healthcare.gov, яке він успішно виконав, допомагаючи мільйонам американців отримати якісне та доступне медичне страхування. Він очолював Національну економічну раду та поділяє мою увагу до зміцнення нашої економіки, щоб вона працювала для всіх. І Джефф очолював боротьбу уряду з COVID-19, цю величезну справу історичного масштабу", - сказав Байден про Зінтса.

Президент наголосив, що попереду велике завдання - ефективно та справедливо впроваджувати закони, які ми ухвалили.

"Я впевнений, що Джефф продовжить приклад Рона щодо розумного, стабільного лідерства, оскільки ми продовжуємо щодня наполегливо працювати для людей, для яких нас послали сюди служити", - констатував Байден.