RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главный экономический советник Байдена ушел в отставку

Фото: главный экономический советник Байдена ушел в отставку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Директор Национального экономического совета при президенте США Брайан Диз ушел в отставку со своей должности спустя три года работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

С чем связана отставка экономического советника Джо Байдена, не сообщается. Известно, что он занимал свой пост с декабря 2020 года.

"Брайан обладает уникальной способностью претворять сложные политические вызовы в конкретные действия, улучшающие жизнь американцев. Он помог воплотить мое экономическое видение в реальность и сумел перевести наше экономическое восстановление в устойчивый и стабильный рост", - говорится в сообщении президента США.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назначил Джеффа Зинтса, бизнесмена и бывшего координатора Белого дома по борьбе с COVID-19, новым руководителем аппарата Белого дома.

Также мы писали, что ФБР завершило обыск в доме президента Джо Байдена в Рехобот-Бич в штате Делавэр, и не обнаружило никаких документов с пометкой "секретно".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белый домВашингтонСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден