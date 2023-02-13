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Головні завдання - довіра та повага. Зеленський представив Клименка колективу МВС

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Понеділок 13 лютого 2023 13:39
Головні завдання - довіра та повага. Зеленський представив Клименка колективу МВС Фото: міністр внутрішніх спрв Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський представив новопризначеного керівника МВС колективу міністерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Зеленський нагадав, що ставив перед загиблим міністром Денисом Монастирським два головних завдання - довіра й повага. Це включає як довіру до українських поліцейських, нацгвардійців, рятувальників та прикордонників, так і довіру до керівництва МВС.

"Денис разом зі своїми колегами робив усе, щоб виконати це завдання. Я вважаю, що його вдалося", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що довіра та повага залишаються серед головних завдань для керівника МВС.

Він зазначив, що Клименко - це відповідальний керівник, який обізнаний з усіма аспектами та напрямками роботи МВС. Він знає як і що потрібно робити, щоб Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Держприкордонна служба та Міграційна служба продовжували ефективно працювати і виборювати нашій державі перемогу.

"Дякую, що ви з перших днів війни на війні. І, мені здається, це показовий приклад - без гучних слів, але тим не менш - патріотизму", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що Ігоря Клименка призначили міністром внутрішніх справ України після того, як 18 січня у Броварах впав гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським. Усі пасажири загинули.

До того ж, Зеленський ввів Клименка до складу РНБО.

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