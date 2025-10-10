ua en ru
Головна » Бізнес

Головні виклики та тенденції на ринку праці: підсумки форуму People Power від OLX

Україна, П'ятниця 10 жовтня 2025 13:24 promo
Фото: форум People Power від OLX (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

7 жовтня у Києві відбувся третій щорічний People Power від OLX Робота. Форум зібрав 360 фахівців: HR, лідерів бізнесу та соціальних ініціатив з метою обговорити, як змінюється ринок праці, що на це впливає, та як адаптуватись до них реалій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Окрім великої кількості учасників, на People Power було залучено 16 спікерів з різних галузей, серед яких Марія Абдуліна, керівниця напряму OLX Робота та очільниця HR-комітету Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), Петро Чорноморець, співзасновник Змінотворців, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, Ольга Безпалько, керівниця з питань різноманіття та інклюзії в ПриватБанк, Наталя Абрамова, радниця генерального директора ДТЕК Енерго, та інші.

Темою форуму та виступів була рівність і безбар’єрність під час працевлаштування, а також виклики, з якими стикаються роботодавці та пошукачі роботи.

Інклюзивність - одна зі стратегій реагування на кадрову кризу

Сьогодні безбар’єрність – це не лише вимога, а й необхідність, зокрема для бізнесу. Про це на події розповіла Марія Абдуліна, презентуючи дослідження*, проведене спільно з ЄБА. Нижче основне із нього.

69% роботодавців зазначають про відчутну кадрову кризу (минулого року – 55%), що змушує бізнес застосовувати різні стратегії реагування. Одна з них – це інклюзивність, залучення категорій населення, які зазвичай були менш затребуваними на ринку праці. Наприклад, жінок та представників вразливих груп (людей з інвалідністю, пенсіонерів, учасників бойових дій, жінок з дітьми).

Так, 39% опитаних компаній мають серед працівників осіб з інвалідністю, 29% – учасників бойових дій, 32% – осіб пенсійного віку. У середньому, це на 10-12:% більше, якщо порівнювати з дослідженням 2024 року. Щодо найму жінок, то 44% компаній почали частіше відкривати для них відповідні вакансії. Також цьогоріч вперше у дослідженні розглянули питання нейрорізноманіття, а Анна Дерюга під час форуму виступила з темою щодо особливостей працевлаштування дорослих із діагнозом РАС (розлади аутистичного спектру).

Однак, попри позитивну тенденцію щодо інклюзивності, значна частина роботодавців стикаються з бар’єрами під час найму. Головні виклики – відсутність адаптованих робочих місць, бюрократичні труднощі, складність у впровадженні гнучких графіків, нестача знань та досвіду щодо роботи з вразливими верствами населення. Як зазначив під час виступу Володимир Висоцький, керівник напрямку "Безбар'єрність" в ГС "Ліга сильних", за час повномасштабної війни в Україні стало на 600 тисяч людей з інвалідністю більше, а їх загальна кількість сягає 3,4 млн. Це доводить, що надалі питання модернізації робочих місць, навчання працівників та створення безбар’єрного простору – набуватиме лише більшої актуальності.

Український кодекс корпоративної рівності 2025

На форумі обговорили стратегії подолання бар’єрів, а також відзначили компанії, які вже створюють безпечні умови для працівників та впроваджують інклюзію. Нагородження відбулось за результатами щорічного дослідження “Українського індексу корпоративної рівності” – цього року вперше спільно від OLX Робота та ГО “Точка опори ЮА”. За підсумками, нагороди отримали такі компанії: Intellias, ADL, Carlsberg Ukraine, METRO Ukraine, Deloitte Ukraine, ВАТ Україна (British American Tobacco), Ukrsibbank BNP Paribas Group, Auchan Україна, Тева в Україні, JTI Україна.

Майбутнє українського ринку праці залежить від того, як роботодавці адаптовуватимуться до вимог сьогодення, серед яких – рівність та інклюзивність. Сьогодні це не тренд, а потреба, що актуальна не лише для пошукачів роботи, а й для великого та малого бізнесу.

Партнери форуму: Моршинська; Європейська Бізнес Асоціація (EBA), Вчасно, Maison Castel (France), Delicia. Медійну підтримку забезпечують РБК-Україна, Перший Бізнесовий Biz, Delo.ua, Хмарочос та Hromadske.

*156 респондентів-роботодавців, база OLX Робота та EBA

