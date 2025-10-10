ua en ru
Главные вызовы и тенденции на рынке труда: итоги форума People Power от OLX

Украина, Пятница 10 октября 2025 13:24 promo
Главные вызовы и тенденции на рынке труда: итоги форума People Power от OLX Фото: форум People Power от OLX (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

7 октября в Киеве состоялся третий ежегодный People Power от OLX Работа. Форум собрал 360 специалистов: HR, лидеров бизнеса и социальных инициатив с целью обсудить, как меняется рынок труда, что на это влияет, и как адаптироваться к ним реалиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Кроме большого количества участников, на People Power было привлечено 16 спикеров из разных отраслей, среди которых Мария Абдулина, руководитель направления OLX Работа и глава HR-комитета Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), Петр Черноморец, соучредитель Змінотворців, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, Ольга Беспалько, руководитель по вопросам многообразия и инклюзии в ПриватБанк, Наталья Абрамова, советник генерального директора ДТЭК Энерго, и другие.

Темой форума и выступлений было равенство и безбарьерность при трудоустройстве, а также вызовы, с которыми сталкиваются работодатели и соискатели работы.

Инклюзивность - одна из стратегий реагирования на кадровый кризис

Сегодня безбарьерность - это не только требование, но и необходимость, в частности для бизнеса. Об этом на событии рассказала Мария Абдулина, презентуя исследование*, проведенное совместно с ЕБА. Ниже основное из него.

69% работодателей отмечают ощутимый кадровый кризис (в прошлом году - 55%), что заставляет бизнес применять различные стратегии реагирования. Одна из них - это инклюзивность, привлечение категорий населения, которые обычно были менее востребованными на рынке труда. Например, женщин и представителей уязвимых групп (людей с инвалидностью, пенсионеров, участников боевых действий, женщин с детьми).

Так, 39% опрошенных компаний имеют среди работников лиц с инвалидностью, 29% - участников боевых действий, 32% - лиц пенсионного возраста. В среднем, это на 10-12:% больше, если сравнивать с исследованием 2024 года. По найму женщин, то 44% компаний стали чаще открывать для них соответствующие вакансии. Также в этом году впервые в исследовании рассмотрели вопрос нейроразнообразия, а Анна Дерюга во время форума выступила с темой об особенностях трудоустройства взрослых с диагнозом РАС (расстройства аутистического спектра).

Однако, несмотря на положительную тенденцию по инклюзивности, значительная часть работодателей сталкиваются с барьерами при найме. Главные вызовы - отсутствие адаптированных рабочих мест, бюрократические трудности, сложность во внедрении гибких графиков, недостаток знаний и опыта по работе с уязвимыми слоями населения. Как отметил во время выступления Владимир Высоцкий, руководитель направления "Безбарьерность" в ОС "Лига сильных", за время полномасштабной войны в Украине стало на 600 тысяч людей с инвалидностью больше, а их общее количество достигает 3,4 млн. Это доказывает, что в дальнейшем вопрос модернизации рабочих мест, обучения работников и создания безбарьерного пространства - будет приобретать только большую актуальность.

Украинский кодекс корпоративного равенства 2025

На форуме обсудили стратегии преодоления барьеров, а также отметили компании, которые уже создают безопасные условия для работников и внедряют инклюзию. Награждение состоялось по результатам ежегодного исследования "Украинского индекса корпоративного равенства" - в этом году впервые совместно от OLX Работа и ОО "Точка опоры ЮА". По итогам, награды получили такие компании: Intellias, ADL, Carlsberg Ukraine, METRO Ukraine, Deloitte Ukraine, ОАО Украина (British American Tobacco), Ukrsibbank BNP Paribas Group, Auchan Украина, Тева в Украине, JTI Украина.

Будущее украинского рынка труда зависит от того, как работодатели будут адаптироваться к требованиям сегодняшнего дня, среди которых - равенство и инклюзивность. Сегодня это не тренд, а потребность, актуальная не только для соискателей работы, но и для крупного и малого бизнеса.

Партнеры форума: Моршинская; Европейская Бизнес Ассоциация (EBA), Вчасно, Maison Castel (France), Delicia. Медийную поддержку обеспечивают РБК-Украина, Первый Бизнесовый Biz, Delo.ua, Хмарочос и Hromadske.

*156 респондентов-работодателей, база OLX Работа и EBA

