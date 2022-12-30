UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Головне завдання. В ОП сказали, чи буде світло в українців на Новий рік

Фото: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українська влада вважає одним зі свої головних завдань забезпечення населення електроенергією у новорічну ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.

"Завдання, яке у нас є, це, найголовніше, щоб у новорічну ніч усі українці, саме побутові споживачі, як називають їх енергетики, були зі світлом. І я думаю, що нам це вдасться", - сказав він.

Тимошенко підкреслив, що наразі забезпечення українців світлом на Новий рік є одним із головних завдань української влади.

Нагадаємо, ще до вчорашнього масованого обстрілу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що у разі відсутності обстрілів українці зможуть провести новорічні свята без аварійних відключень.

При цьому наразі дефіцит потужності в енергосистемі перебуває на тому ж рівні, що і до десятої масованої атаки росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новий ріквідключеня світлаЕлектроенергія