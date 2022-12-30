Головне завдання. В ОП сказали, чи буде світло в українців на Новий рік

"Завдання, яке у нас є, це, найголовніше, щоб у новорічну ніч усі українці, саме побутові споживачі, як називають їх енергетики, були зі світлом. І я думаю, що нам це вдасться", - сказав він.

Тимошенко підкреслив, що наразі забезпечення українців світлом на Новий рік є одним із головних завдань української влади.

Нагадаємо, ще до вчорашнього масованого обстрілу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що у разі відсутності обстрілів українці зможуть провести новорічні свята без аварійних відключень.

При цьому наразі дефіцит потужності в енергосистемі перебуває на тому ж рівні, що і до десятої масованої атаки росіян.

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