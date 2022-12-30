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Главная задача. В ОП сказали, будет ли свет у украинцев на Новый год

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские власти считают одной из своих главных задач обеспечение населения электроэнергией в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в эфире телемарафона.

"Задача, которая у нас есть, это, самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители, как называют их энергетики, были со светом. И я думаю, что нам это удастся", - сказал он.

Тимошенко подчеркнул, что обеспечение украинцев светом на Новый год является одной из главных задач украинской власти.

Напомним, еще до вчерашнего массированного обстрела премьер-министр Украины Денис Шмігаль отмечал, что в случае отсутствия обстрелов украинцы смогут провести новогодние праздники без аварийных отключений.

При этом сейчас дефицит мощности в энергосистеме находится на том же уровне, что и до десятой массированной атаки россиян.

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