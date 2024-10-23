Головне - безпека: як правильно буксирувати автомобіль

В наш час, коли викликати евакуатор можна навіть у віддаленому райцентрі, вміння тягнути машину на буксирі або їхати в задній машині на тросі вважається мало не цирковим трюком. Між тим це корисна навичка, яка може знадобитись, коли викликати автовоз недоцільно.
Про те, як правильно буксирувати несправне авто, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild і Bosch.
Причин для буксировки машини може бути декілька, але суть процесу завжди одна: дві зчеплені машини мають їхати як одне ціле. Завдання машини-лідера – тягнути немічну автівку нешвидко і без ривків, а мета заднього водія – не наздогнати свого лідера. Плюс деякі важливі нюанси, про які ми і поговоримо нижче.
Почати треба з троса і з рішучої заяви: все, що пишуть на дешевих китайських тросах для буксирування, брехня. Такі собі цифри в тонах, які позначають чи то вантажопідйомність, чи то тягове зусилля, насправді треба ділити навпіл, а то й більше.
Відтак радимо використовувати якомога товстіший з доступних трос з якомога міцнішими нитками і гаками, незважаючи на позначки типу 2 т, 5 т тощо. Сталевий трос не є найкращим варіантом, оскільки він гірше поглинає поштовхи. (Так звана жорстка зчіпка – тема окремої розмови, про неї ми тут не говоримо.) Довжина тросу має бути 4 – 6 метрів.
Що треба знати водієві машини-тягача:
Що треба знати водієві задньої машини:
Буксирування – особливий режим, і він регулюється п. 23 Правил дорожнього руху України. Насамперед майте на увазі, що обидва водії, які ідуть у зчіпці, є повноцінними учасниками руху з усіма їхніми правами та обов'язками. Тобто обом водіям треба мати при собі документи і страховку, пристібатися ременем, бути тверезими та дотримуватись інших вимог ПДР. Звісно, відповідальність несуть обидва водії як повноцінні учасники дорожнього руху. Але, наприклад, за відповідність тросу вимогам ПДР (довжина, світловідбиваючі прапорці, гаки чи шакли на кінцях) відповідає водій автомобіля-тягача.
Буксирування однієї машини іншою – доволі серйозна справа, яка під силу тільки досвідченим водіям. Тож якщо виникне потреба проїхатись на буксирі або відтягнути кудись іншого колегу-автомобіліста, краще свій перший досвід буксирування отримувати на вільних від транспорту вулицях.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як обрати шиномонтаж для cезонного перевзування автомобіля.