Главное - безопасность: как правильно буксировать автомобиль

В наше время, когда вызвать эвакуатор можно даже в отдаленном райцентре, умение тянуть машину на буксире или ехать в задней машине на тросе считается чуть ли не цирковым трюком. Между тем, это полезный навык, который может понадобиться, если вызвать автовоз нецелесообразно.
О том, как правильно буксировать неисправное авто, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Bosch.
Причин для буксировки машины может быть несколько, но суть процесса всегда одна: две сцепленные машины должны ехать как одно целое. Задача машины-лидера – тянуть немощный автомобиль небыстро и без рывков, а цель заднего водителя – не догнать своего лидера. Плюс некоторые важные нюансы, о которых мы и поговорим ниже.
Начать нужно с троса и с решительного заявления: все, что пишут на дешевых китайских тросах для буксировки, ложь. Такие цифры в тонах, обозначающих то грузоподъемность, то тяговое усилие, на самом деле надо делить пополам, а то и больше.
Следовательно, советуем использовать как можно более толстый из доступных трос с как можно более крепкими нитями и крюками, несмотря на отметки типа 2 т, 5 т и т.п. Стальной трос не является лучшим вариантом, поскольку он хуже поглощает толчки. (Так называемая жесткая сцепка – тема отдельного разговора, о нем мы здесь не говорим.) Длина троса должна быть 4 – 6 метров.
Что нужно знать водителю машины-тягача:
Что нужно знать водителю задней машины:
Буксировка – особый режим, и он регулируется п. 23 Правил дорожного движения Украины. Прежде всего имейте в виду, что оба водителя, идущие в сцепке, являются полноценными участниками движения со всеми их правами и обязанностями. То есть обоим водителям нужно иметь при себе документы и страховку, пристегиваться ремнем, быть трезвыми и соблюдать другие требования ПДД. Конечно, ответственность несут оба водителя как полноценные участники дорожного движения. Но, например, за соответствие троса требованиям ПДД (длина, светоотражающие флажки, крюки или шаклы на концах) отвечает водитель автомобиля-тягача.
Буксировка одной машины другой – довольно серьезное дело, которое под силу только опытным водителям. Так что если потребуется проехаться на буксире или оттащить куда-то другого коллегу-автомобилиста, лучше свой первый опыт буксировки получать на свободных от транспорта улицах.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбрать шиномонтаж для сезонного переобувки автомобиля.