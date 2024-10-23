Головне - безпека: як правильно буксирувати автомобіль

В наш час, коли викликати евакуатор можна навіть у віддаленому райцентрі, вміння тягнути машину на буксирі або їхати в задній машині на тросі вважається мало не цирковим трюком. Між тим це корисна навичка, яка може знадобитись, коли викликати автовоз недоцільно.

Причин для буксировки машини може бути декілька, але суть процесу завжди одна: дві зчеплені машини мають їхати як одне ціле. Завдання машини-лідера – тягнути немічну автівку нешвидко і без ривків, а мета заднього водія – не наздогнати свого лідера. Плюс деякі важливі нюанси, про які ми і поговоримо нижче.

Буксируємо машину правильно

Почати треба з троса і з рішучої заяви: все, що пишуть на дешевих китайських тросах для буксирування, брехня. Такі собі цифри в тонах, які позначають чи то вантажопідйомність, чи то тягове зусилля, насправді треба ділити навпіл, а то й більше.

Відтак радимо використовувати якомога товстіший з доступних трос з якомога міцнішими нитками і гаками, незважаючи на позначки типу 2 т, 5 т тощо. Сталевий трос не є найкращим варіантом, оскільки він гірше поглинає поштовхи. (Так звана жорстка зчіпка – тема окремої розмови, про неї ми тут не говоримо.) Довжина тросу має бути 4 – 6 метрів.

Що треба знати водієві машини-тягача:

Погодившись на буксирування чужого автомобіля, майте на увазі, що ви наражаєте свою машину на ризик пошкодження, а себе – на загрозу штрафу за порушення правил буксирування (про юридичні нюанси буксирування читайте главу нижче);

Постарайтеся зачепити трос так, щоб можна було через дзеркало контролювати його натяг. Тому що не допускати його провисання під час руху буде головним завданням обох водіїв. Якщо трос у дзеркало таки не потрапляє, запам'ятайте положення у вашому дзеркалі заднього авто при натягнутому тросі;

Продумайте маршрут поїздки і обов’язково погодьте його з водієм машини, що буксирується. Хай він буде довшим, але з найменшою кількістю перехресть, змін смуг руху і підйомів;

Налаштуйтеся все робити плавно: рушати, розганятись, гальмувати, повертати. Не забувайте, що у водія несправного авто не працює ані підсилювач керма, ані підсилювач гальм;

Перша складність – плавно зрушити з місця. Зазвичай саме в цей момент рветься трос, вигинаються бампери і ламаються буксирні вуха. Перша дія перед тим, як зрушити – на малому газу і при напівпритисненому зчепленні натягнути трос. А вже по тому, відчувши зростання навантаження на двигун, можна рушати разом усім автопотягом;

Проходячи поворот, водій-лідер має робити великий замах, тому що автомобіль, що йде другим, зазвичай описує траєкторію меншого радіусу;

Українські ПДР визначають швидкість буксирування не більше 50 км/год. Проте насправді це гранична цифра, оскільки гальмівний шлях з такої швидкості становить до 25 метрів! При дистанції між машинами, нагадаємо, 6 м… Одне слово, бережіть ваш задній бампер.

Що треба знати водієві задньої машини:

Треба домовитись з водієм машини-лідера про умовні сигнали: “Стоп!”, “Повільніше!”, ”Можна швидше”. Використовуйте фари, клаксон та жести лівою рукою;

Перш ніж виїхати на вулицю, здійсніть пробний пробіг на кілька десятків метрів – щоб зрозумійте, як воно буде – гальмувати і крутити кермо при непрацюючих підсилювачах;

Головна турбота водія задньої машини під час руху – тримати постійно трос натягнутим, для чого можна утримувати педаль гальм трохи натиснутою. При гальмуванні теж не давайте тросу провисати, під час стоянки на світлофорах трос не має торкатися землі – так ви полегшите вашому водієві тягача рушання з місця;

Не можна наїжджати на трос. Через це він може обірватись, а то й намотатись на колесо, що призводить до неконтрольованого розгортання машини.

Юридичні нюанси буксирування

Буксирування – особливий режим, і він регулюється п. 23 Правил дорожнього руху України. Насамперед майте на увазі, що обидва водії, які ідуть у зчіпці, є повноцінними учасниками руху з усіма їхніми правами та обов'язками. Тобто обом водіям треба мати при собі документи і страховку, пристібатися ременем, бути тверезими та дотримуватись інших вимог ПДР. Звісно, відповідальність несуть обидва водії як повноцінні учасники дорожнього руху. Але, наприклад, за відповідність тросу вимогам ПДР (довжина, світловідбиваючі прапорці, гаки чи шакли на кінцях) відповідає водій автомобіля-тягача.

Коротко

Буксирування однієї машини іншою – доволі серйозна справа, яка під силу тільки досвідченим водіям. Тож якщо виникне потреба проїхатись на буксирі або відтягнути кудись іншого колегу-автомобіліста, краще свій перший досвід буксирування отримувати на вільних від транспорту вулицях.