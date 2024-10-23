Главное - безопасность: как правильно буксировать автомобиль

В наше время, когда вызвать эвакуатор можно даже в отдаленном райцентре, умение тянуть машину на буксире или ехать в задней машине на тросе считается чуть ли не цирковым трюком. Между тем, это полезный навык, который может понадобиться, если вызвать автовоз нецелесообразно.

Причин для буксировки машины может быть несколько, но суть процесса всегда одна: две сцепленные машины должны ехать как одно целое. Задача машины-лидера – тянуть немощный автомобиль небыстро и без рывков, а цель заднего водителя – не догнать своего лидера. Плюс некоторые важные нюансы, о которых мы и поговорим ниже.

Буксируем машину правильно

Начать нужно с троса и с решительного заявления: все, что пишут на дешевых китайских тросах для буксировки, ложь. Такие цифры в тонах, обозначающих то грузоподъемность, то тяговое усилие, на самом деле надо делить пополам, а то и больше.

Следовательно, советуем использовать как можно более толстый из доступных трос с как можно более крепкими нитями и крюками, несмотря на отметки типа 2 т, 5 т и т.п. Стальной трос не является лучшим вариантом, поскольку он хуже поглощает толчки. (Так называемая жесткая сцепка – тема отдельного разговора, о нем мы здесь не говорим.) Длина троса должна быть 4 – 6 метров.

Что нужно знать водителю машины-тягача:

Согласившись на буксировку чужого автомобиля, имейте в виду, что вы подвергаете свою машину риску повреждения, а себя – угрозе штрафа за нарушение правил буксировки (о юридических нюансах буксировки читайте главу ниже);

Постарайтесь задеть трос так, чтобы можно было через зеркало контролировать его натяжение. Потому что не допускать его провисания во время движения будет являться главной задачей обоих водителей. Если трос в зеркало не попадает, запомните положение в вашем зеркале заднего авто при натянутом тросе;

Продумайте маршрут поездки и обязательно согласуйте его с водителем буксируемой машины. Пусть он будет длиннее, но с наименьшим количеством перекрестков, изменений полос движения и подъемов;

Настройтесь все делать плавно: трогаться, разгоняться, тормозить, возвращать. Не забывайте, что у водителя неисправного авто не работает ни усилитель руля, ни усилитель тормозов;

Первая сложность – плавно сдвинуться с места. Обычно именно в этот момент рвется трос, изгибаются бамперы и ломаются буксирные уши. Первое действие перед тем как сдвинуть – на малом газе и при полуприжатом сцеплении натянуть трос. А уже после того, почувствовав рост нагрузки на двигатель, можно трогаться вместе всем автопоездом;

Проходя поворот, водитель-лидер должен совершать большое покушение, так как идущий вторым автомобиль обычно описывает траекторию меньшего радиуса;

Украинские ПДД определяют скорость буксировки не более 50 км/ч. Однако на самом деле это предельная цифра, потому что тормозной путь с такой скорости составляет до 25 метров! При дистанции между машинами, напомним, 6 м… Словом, берегите ваш задний бампер.

Что нужно знать водителю задней машины:

Надо договориться с водителем машины-лидера об условных сигналах: "Стоп!", "Медленнее!", "Можно быстрее". Используйте фары, клаксон и жесты левой рукой;

Прежде чем выехать на улицу, совершите пробный пробег на несколько десятков метров – чтобы поймите, как оно будет – тормозить и крутить руль при неработающих усилителях;

Главная забота водителя задней машины во время движения – держать постоянно трос натянутым, для чего можно удерживать тормоз педаль немного нажатой. При торможении тоже не давайте тросу провисать, во время стоянки на светофорах трос не должен касаться земли – так вы облегчите вашему водителю тягача трогания с места;

Нельзя приезжать на трос. Поэтому он может оборваться, а то и намотаться на колесо, что приводит к неконтролируемому развертыванию машины.

Юридические нюансы буксировки

Буксировка – особый режим, и он регулируется п. 23 Правил дорожного движения Украины. Прежде всего имейте в виду, что оба водителя, идущие в сцепке, являются полноценными участниками движения со всеми их правами и обязанностями. То есть обоим водителям нужно иметь при себе документы и страховку, пристегиваться ремнем, быть трезвыми и соблюдать другие требования ПДД. Конечно, ответственность несут оба водителя как полноценные участники дорожного движения. Но, например, за соответствие троса требованиям ПДД (длина, светоотражающие флажки, крюки или шаклы на концах) отвечает водитель автомобиля-тягача.

Кратко

Буксировка одной машины другой – довольно серьезное дело, которое под силу только опытным водителям. Так что если потребуется проехаться на буксире или оттащить куда-то другого коллегу-автомобилиста, лучше свой первый опыт буксировки получать на свободных от транспорта улицах.