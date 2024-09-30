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"Главная цель". В ОТУ "Харьков" рассказали о ситуации на Агрегатном заводе в Волчанске

Понедельник 30 сентября 2024 14:32
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"Главная цель". В ОТУ "Харьков" рассказали о ситуации на Агрегатном заводе в Волчанске Фото: спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев (скрин видео)
Автор: Валерия Полищук

После освобождения Агрегатного завода в Волчанске ситуация остается крайне напряженной из-за постоянных попыток российских войск атаковать объект.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, завод является главной целью врага, и российские войска используют все доступные средства вооружения, в частности тяжелые огнеметные системы и управляемые авиабомбы.

"Враг какой-то тактической или стратегической цели не имеет. Но вместе с этим это для него был очень мощный имиджевый удар, потеря этого объекта", - заявил Саранцев.

Саранцев отметил, что тактических или стратегических преимуществ от захвата завода противник не получает, однако потеря объекта стала для него сильным имиджевым ударом.

"Враг применяет и тяжелую огнеметную систему, и сбрасывает КАБы. То есть действует по стандартной для себя практике, когда то, что ему не досталось, он то уничтожает", - добавил он.

Увольнение Агрегатного завода

Украинские военные вытеснили российские силы с агрегатного завода в Волчанске на севере Харьковской области. Операция была осуществлена ГУР с участием бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК).

Представитель РДК отметил, что это была первая подобная операция во время полномасштабной войны, ведь украинские войска впервые освободили столь крупный укрепленный район.

ГУР также сообщило, что во время боев в Волчанске защитники взяли в плен около 20 российских солдат. По информации разведчиков, агрегатный завод получил серьезные повреждения, однако удерживать оборону на этом объекте возможно.

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