Головна ціль - Київщина: ППО вночі збила 186 повітряних цілей, але є прильоти на 28 локаціях

Чим РФ атакувала Україну 20 серпня

Під час здійснення нових ударів ворог застосував:

ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії (Онікс", "Циркон", "Іскандер-М", С-400);

36 крилатих/авіаційних ракет Х-101/"Іскандер-К"/Х-59;

8 крилатих ракет "Калібр";

2 баражуючих боєприпаси “Бандероль”;

168 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

До відбиття російської атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки цілей РФ ППО змогла знешкодити 20 серпня

За попередніми даними, станом на 09:30, українські захисники збили/подавили:

31 крилату ракету Х-101/"Іскандер-К"/Х-59;

8 крилатих ракет "Калібр";

2 баражуючі боєприпаси "Бандероль";

145 дронів різних типів.

Сили ППО відбивали ворожу атаку на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - додали в ПС ЗСУ.

Там також наголосили, що повітряний напад РФ триває досі.