Головна ціль - Київщина: ППО вночі збила 186 повітряних цілей, але є прильоти на 28 локаціях

Протягом ночі 20 серпня Росія здійснювала повітряний напад різними типами ракет і дронів. Головний напрямок ворожого удару - Київська область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Під час здійснення нових ударів ворог застосував:
До відбиття російської атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30, українські захисники збили/подавили:
Сили ППО відбивали ворожу атаку на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - додали в ПС ЗСУ.
Там також наголосили, що повітряний напад РФ триває досі.
Раніше РБК-Україна розповідало всі головні новини про масовану атаку на Київ та область 20 серпня.
Також ми писали, що наразі у столиці десятки тисяч осель залишаються без світла після ворожих ударів.