Главная цель - Киевщина: ПВО ночью сбила 186 воздушных целей, но есть прилеты на 28 локациях

В течение ночи 20 августа Россия совершала воздушное нападение разными типами ракет и дронов. Главное направление вражеского удара - Киевская область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Минувшей ночью враг применил:
К отражению российской атаки были привличены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, украинские защитники сбили/подавили:
Силы ПВО отражали вражескую атаку на севере, юге, востоке и в центре страны.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 28 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - добавили в ВС ВСУ.
Там также подчеркнули, что воздушное нападение РФ продолжается до сих пор.
Ранее РБК-Украина рассказывало все главные новости о массированной атаке на Киев и область 20 августа.
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